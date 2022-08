L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners va acabar, aquesta setmana, la instal·lació de 10 punts d’accés de Wfii públic i gratuït en diferents zones públiques, com parcs, places, zona esportiva i centre cívic. El consistori va dur a terme aquests treballs dins del programa europeu «Wifi4Europe». Aquest accés gratuït a Internet obert per a tots el ciutadans no necessita registre previ i únicament cal enllaçar el dispositiu amb la xarxa anomenada Wifi4EU. Les zones habilitades estan localitzades a sis places (Farners, del Firal, de la Pau, Primer d’octubre, de la Sardana i Miquel Martí i Pol), a l’estació d’autobusos, al camp de futbol i a la piscina municipal, a l’exterior del pavelló dels Saioners i al Centre Cívic de Santa Coloma Residencial.