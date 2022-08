L’il·lustrador Sergio Dorsal i l’agència creativa FEAS han creat la nova campanya de civisme de Lloret de Mar per les temporades 2022 i 2023. Dorsal ha estat l’autor de la part gràfica, que consta de quatre il·lustracions diferents que fan una crida a respectar l’entorn, al civisme i al medi ambient, i que versen sobre temes al voltant de la sostenibilitat com són la neteja de platges, la mobilitat sostenible, el reciclatge i el respecte per la natura. La campanya, que va començar el darrer mes de juny, té per lema: «Als 40.691 veïns i veïnes, els agrades quan estimes Lloret»

L’alcalde, Jaume Dulsat, valora positivament la iniciativa: «Insistim en aquesta vessant de la sostenibilitat social, en recordar als visitants que gaudeixin de les seves vacances, però sempre des del respecte per la ciutadania de Lloret i el seu entorn», manifesta. La campanya consta de diferents elements de publicitat exterior a la via pública com són les banderoles, les pantalles digitals, diversos tipus de MUPIS, tòtems informatius i adaptacions digitals. A més, també hi ha un paquet de creativitats a disposició del sector turístic amb diferents materials digitals i físics que tenen per objectiu que els establiments turístics puguin adherir-s’hi i donar visibilitat a la campanya.