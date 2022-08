Un home de 64 anys va morir ahir en caure per un corriol d’accés a la cala del Senyor Ramon, al terme municipal de Santa Cristina d’Aro. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís de l’accident a les 14.47 hores i van activar un helicòpter de rescat amb personal del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i tres dotacions terrestres, així com un helicòpter amb personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La víctima es va precipitar uns 20 metres i els serveis mèdics no el van poder reanimar tot i intentar-ho durant uns deu minuts. El difunt és un veí de Badalona a qui acompanyava un menor, que ha resultat il·lès.

Els Bombers també van informar del rescat d’un home de 39 anys, veí de Calonge, que vivia en una tenda de campanya a Camprodon. Els GRAE el van traslladar ferit a l’hospital d’Olot.