La Policia Local de Blanes fa un curs pioner a Catalunya per atendre ferits en casos amb múltiples víctimes com ara accidents i atemptats.

El curs de TECC (Tactical Emergency Casualty Care) ha començat a impartir avui i el seguiran la totalitat dels agents i comandaments de la plantilla. L’objectiu és formar als agents de la Policia Local de Blanes en intervencions sanitàries d’urgències, dotant-los dels necessaris coneixements que els ajudin a salvar vides.

Amb caràcter eminentment pràctic, s’imparteix durant tota la jornada al llarg de dos dies en dues edicions, i culminarà en totes dues edicions amb un simulacre.

Durant el curs se’ls alliçonarà sobre diversos supòsits amb què es poden trobar en l’exercici de la seva tasca policial. Així, hi ha des d’un atemptat, un incident amb persones armades i/o potencialment perilloses, un atropellament o una explosió de gas fins a haver d’atendre diversos ferits en una baralla multitudinària per arma blanca i d’altres situacions on l’actuació policial inclou uns necessaris coneixements sanitaris perquè les víctimes no acabin comptant-se com a morts.

Són situacions majoritàriament de caràcter extraordinari, però també hi ha determinades actuacions amb les quals la Policia Local ja s’hi ha trobat de manera habitual. Del qual es tracta és que, tant si són incidents aïllats com si impliquen diverses persones, saber discriminar entre la gravetat de diversos ferits i aplicar les tècniques necessàries per garantir la seva vida fins que arribi el personal sanitari qualificat.

Macrosimulacres

Les dues edicions del curs, segons informa l'ajuntament, culminaran amb dos macrosimulacres que posaran a prova els coneixements del personal. Hi participaran els agents de la Policia Local de Blanes de cadascuna de les dues edicions dels cursos. El primer es farà el dimecres 14 de setembre i el segon el dia 21, tots dos al llarg del matí.

També hi haurà dotacions de Bombers de la Generalitat, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), dels UIS (Unitats d’Intervenció i Suport) l’elit especialitzada del SEM que tenen com indicatiu ORCA1, així com figurants –majoritàriament integrats per actors i actrius- que seran les víctimes a qui cal atendre. Hauran de tractar situacions que se’ls plantejarà en viu i en directe.

L’objectiu és que tot el que s’ha après al llarg del curs es dugui a la pràctica, podent així avaluar sobre el terreny, en una situació controlada, el què en la realitat hauran de resoldre sota l’aclaparadora urgència que suposa saber que tens una vida a les teves mans. En total, es calcula que hi haurà prop d’un centenar de persones intervenint en els macrosimulacres.

El del dimecres 14 de setembre es farà a l’esplanada exterior de la Ciutat Esportiva Blanes, i està especialment adreçat perquè hi assisteixin professionals experts en la matèria tot i que també està obert al públic en general.

El segon, en canvi, s’ha planificat perquè pugui assistir-hi el públic en general, perquè tota la població pugui veure en viu i en directe com es fa una assistència en casos d’emergència extrema. Per aquest motiu, tindrà lloc al Passeig de Mar, a tocar de la Plaça Catalunya, i estarà dotat d’un sistema de megafonia perquè tot el què es vegi sigui més entenedor. Tots dos simulacres tindran lloc a partir de les 11 del matí i fins a 2/4 de 2 del migdia com a màxim.