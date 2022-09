Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes per tràfic de drogues en un apartament turístic de Blanes.

Els agents els van sorprendre quan marxaven del pis i els van trobar marihuana i haixix. En la maleta que duien l'haixix, en una caixa hi havia la droga barrejada amb uns mitjons impregnats amb lleixiu per dissimular-ne l’olor.

Els detinguts tenen 22 i 31 anys i els acusen de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

Els fets es remunten cap a les 10 del matí del dimarts 13 de setembre quan els Mossos de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Blanes, van tenir coneixement que en un apartament d’ús turístic de Blanes s’hi podria dur a terme alguna activitat relacionada amb el tràfic de drogues.

Una patrulla va anar al lloc per comprovar els fets i va localitzar dos homes que sortien de l’apartament amb maletes. Aquests van explicar que deixaven el pis per finalització del lloguer. Entre l’equipatge portaven una capsa de cartó amb cinc paquets embolcallats que contenien haixix. Aquests embolcalls anaven acompanyats de mitjons impregnats amb lleixiu per dissimular l’olor. També hi havia dos paquets més, envasats al buit, que contenien marihuana. El total hi havia 869 grams d’haixix i 487 grams de marihuana. Davant d’aquests indicis els policies van detenir als dos homes.

A la tarda, els Mossos van fer l'entrada i a l'apartament i durant l’escorcoll van localitzar una balança de precisió i una màquina per envasar al buit i restes de substància en pols blanca.

Els detinguts, un dels quals tenia antecedents, van passar l’endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Blanes. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.