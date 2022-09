L'Ajuntament de Tossa de Mar ha obert un expedient disciplinari a sis agents de la Policia Local arran d'unes imatges on se'ls veu colpejant un home que anava begut. Els fets van passar al juliol. Un ciutadà va enregistrar l'actuació policial i ara aquestes imatges que ell mateix va aportar són les que han motivat l'obertura de l'expedient. Els encarregats d'investigar els fets seran un instructor i un secretari assignats per la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals. De moment, però, segons informa el consistori, "arran de la gravetat dels fets", el mateix instructor ja ha tramès el material visual a la justícia. L'Ajuntament i la Policia Local lamenten la situació i esperen "que es resolgui al més aviat possible".

En un comunicat que han penjat a la web municipal, l'Ajuntament explica que l'expedient disciplinari als sis agents s'ha obert, precisament, "a instància" de la mateixa Policia Local. A l'escrit, el consistori guarda hermetisme sobre els fets -perquè s'estan investigant- però sí que explica que l'expedient parteix de les imatges que va aportar un ciutadà sobre una actuació policial que va tenir lloc aquest estiu. Segons ha pogut saber l'ACN, en aquestes imatges es veu com els agents colpegen un home que anava begut. Tots els policies, d'una manera o altra, van participar en aquesta actuació, que va passar al juliol. L'expedient se'ls ha obert "per determinar les possibles responsabilitats" i veure si la intervenció va ser o no proporcional. Qui s'encarregarà d'analitzar els fets seran un instructor i un secretari assignats per la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals, que depèn del Departament d'Interior. De moment, però, precisa el consistori, "arran de la gravetat dels fets, el mateix instructor ha posat a disposició de l'autoritat judicial competent el material visual de l'actuació". Al comunicat, tant l'Ajuntament de Tossa de Mar com la Policia local asseguren que lamenten la situació. "Confiem plenament en la tasca de la justícia i esperem que es resolgui al més aviat possible", conclou l'escrit.