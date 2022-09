El Consell Comarcal de la Selva vol impulsar una recollida de signatures per aconseguir un canvi de llei per lluitar contra les ocupacions delinqüencials. El seu president i alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, ha encarregat un informe per analitzar com s’ha de fer però ja avança que l’objectiu és aconseguir les 500.000 firmes necessàries per promoure una modificació d’aquest tipus. Balliu diu que la «gota que ha fet vessar el got» ha estat l’intent d’ocupació massiu que va patir Caldes la setmana passada, on la Policia Local i els Mossos van frustrar l’entrada en massa a 22 pisos d’un mateix bloc. Insisteix, però, que és un problema «generalitzat» i fa una crida a tots els municipis a adherir-se a la petició.

«Cada cop ens assemblem més als països tercermundistes, on la gent acaba pagant els ocupes perquè marxin. Són les lleis les que han de protegir el ciutadà», afirma Balliu. Caldes és un dels municipis de la Selva més afectats per aquesta problemàtica. De fet, el mes d’abril passat Balliu va protagonitzar un episodi polèmic quan va intentar foragitar amb una destral uns joves que volien ocupar casa seva: «Aquí a la Selva ho patim molt, sobretot a les zones amb moltes urbanitzacions, que agraden molt sla ocupes per fer activitats fora de la llei», remarca Balliu. Arran de l’intent d’ocupació massiva de la setmana passada, el batlle va anunciar que volia impulsar una recollida de signatures però, per aconseguir que tingui més transcendència, planteja fer-ho des del Consell Comarcal que presideix. Objectiu: 500.000 signatures Balliu ha encarregat un informe per determinar si l’ens pot capitanejar una iniciativa d’aquest tipus i com s’ha de fer perquè «tingui garanties i arribi a bon port». L’objectiu final és aconseguir les 500.000 signatures necessàries per impulsar una iniciativa d’aquest tipus que permeti canviar unes lleis que consideren «injustes». «Crec que ens hauríem d’unir tots els municipis afectats i també els que encara no tenen aquest problema perquè segurament el tindran. Els ajuntaments som l’administració més propera al ciutadà», insisteix Balliu. Els precedents La mesura impulsada pel president del Consell arriba pocs dies després que els Mossos d’Esquadra i la Policia Local frustressin un intent d’ocupació que es va desenvolupar de manera simultània en 22 pisos buits. Finalment, i després de cinc hores de negociació, els ocupes «van accedir i van marxar voluntàriament». El bloc de pisos que es volia ocupar es troba davant de l’escola Sant Esteve, encara no està habitat i alguns habitatges són propietat de bancs. Tant els propietaris com les entitats bancàries van denunciar els fets. De fet, fa quinze dies també es va portar a terme una actuació en habitatges ocupats per raons delictives en diferents urbanitzacions del municipi. Es va tallar el subministrament a cinc cases que tenien punxada la llum. Aquest tipus d’actuacions es fa periòdicament juntament amb la Policia Local, Mossos d’Esquadra i les empreses subministradores de serveis. Cal recordar que Caldes de Malavella, Vidreres i Maçanet de la Selva són municipis que concentren una gran extensió de terreny que acull nombroses urbanitzacions amb segones residències que, malauradament, en alguns casos han protagonitzat pols de conflicte amb els veïns que les habiten de manera permanent. L’increment de la inseguretat i el nombre de situacions conflictives que en alguns punts, com és el cas de Residencial Parc de Maçanet, concentren han obligat la policia a efectuar diverses intervencions els darrers anys.