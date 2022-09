La vacuna gironina contra la COVID-19 s'endinsa en l'últim gran examen per a aconseguir la seva aprovació definitiva. Segons ha anunciat aquest dijous Elia Torroella, directora d'R+D i registres d'Hipra en un esdeveniment organitzat per EL PERIÓDICO, diari integrant del grup Prensa Ibérica igual que Diari de Girona, la farmacèutica està acabant de recopilar tota la informació que sol·licita l'Agència Europea del Medicament (EMA) per a l'aprovació definitiva d'aquesta nova injecció contra el coronavirus.

En les pròximes setmanes, Hipra lliurarà el seu informe final. A partir de llavors, es preveu que l'organisme regulador europeu emeti el seu veredicte en el menor temps possible (el que podria traduir-se en una demora addicional de diverses setmanes). "Si tot va bé, la vacuna contra la COVID-19 d'Hipra s'aprovarà durant l'últim trimestre d'enguany", ha afirmat la portaveu de la farmacèutica gironina. Segons ha explicat Torroella, la demora en l'aprovació de la primera vacuna espanyola contra la COVID-19 es deu principalment al canvi de requisits sol·licitats per organismes reguladors i autoritats sanitàries per a l'avaluació d'aquests fàrmacs. "La situació pandèmica ha canviat, així que també han variat els requisits que es demanen a aquesta mena de projectes", ha argumentat la farmacèutica durant la jornada de salut d'avantguarda. Vacuna de nova generació En el procés d'assajos clínics, la vacuna d'Hipra ha mostrat altes taxes d'efectivitat enfront de totes les variants detectades fins a la data del coronavirus responsable de la COVID-19: des de l'originària de Wuhan fins a les variacions més esteses durant la pandèmia, com és el cas de beta, delta i òmicron. Recentment, segons es desprèn de les proves en voluntaris, també s'ha observat una alta efectivitat enfront de les subvariants BA.2, BA.4 i BA.5 d'òmicron: els llinatges que, ara com ara, estan marcant el rumb de la pandèmia a pràcticament tothom. Segons va avançar Torroella en una entrevista amb EL PERIÓDICO, la farmacèutica també es disposa a tancar un acord de compra amb Europa. "Molts països europeus estan interessats a comprar la vacuna d'Hipra. També estem en converses amb països de Llatinoamèrica, Sud-est asiàtic i Orient Mitjà", va explicar la portaveu de l'empresa gironina en declaracions a aquest diari.