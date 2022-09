Els Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la Policia Local de Breda han localitzat un cultiu de 200 plantes de marihuana en una casa de la població.

A més han detingut dos homes i han identificat dues persones més relacionades amb els fets.

Els arrestats tenen 22 i 34 anys respectivament i els acusen de ser presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i d'un de frau elèctric.

Tot va començar el 25 d'agost quan la Policia Local de Breda va rebre informacions que hi havia sospites que hi hagués algun afer relacionat amb el tràfic de drogues en un domicili de la població. Van informar els Mossos d'Esquadra de la comissaria Santa Coloma de Farners sobre les sospites i juntament després d'investigar els fets van confirmar-les.

Davant de les evidències, el dia 21 de setembre, la policia va fer una entrada i escorcoll a la casa del carrer dels Còdols.

A dins hi van trobar un cultiu de 200 plantes així com el material i estris per tenir-ne cura. Ho van confiscar i a més, van detenir dos homes i van identificar dues persones més.

El domicili tenia la llum punxada, com sol passar habitualment en aquest tipus d'afer delictiu. Per aquest motiu, als dos detinguts també se'ls acusa de frau elèctric.

El mateix dia ambdós detinguts van passar a disposició del jutge de guàrdia de Santa Coloma.