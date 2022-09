Desenes de famílies de l’Atlètic Club Lloret es van congregar dilluns a les 18 hores davant l’Ajuntament per protestar contra la regidoria d’esports. Els assistents portaven pancartes amb protestes com «les instal·lacions són de tots» o «tenim tres camps de futbol i 200 nens entrenant en condicions indignes». El club, creat aquest any, compta amb equips en diferents categories de formació i fa setmanes que reclama a l’administració local que els cedeixi l’espai del camp de futbol de les pistes d’atletisme amb l’objectiu d’esponjar el nombre d’equips que actualment entrenen al camp de futbol del molí. Des del club critiquen que la impossibilitat de repartir els equips en els camps del municipi, obliga a alguns equips amb nens de 12 i 13 anys a acabar els entrenaments a les 23 hores: «Aquesta situació és insostenible. Ens sentim impotents i les famílies també. En qualsevol cas, tots són nens i nenes de Lloret de Mar, i tots han de tenir les mateixes oportunitats per poder entrenar el seu esport preferit, sense que això els pugui perjudicar en el seu desenvolupament quotidià».