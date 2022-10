Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local d’Arbúcies han detingut dos homes a qui van enxampar manipulant 73 quilos de cabdells de marihuana en una zona boscosa de difícil accés a les Guilleries on tenien un gran cultiu. Els detinguts van ser sorpresos quan ja havien recol·lectat els cabdells dins un aixopluc rudimentari fet amb fustes, branques i plàstics.

Els dos arrestats tenen 22 i 27 anys i els acusen de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Ambdós, sense antecedents, van passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners qui en va decretar el seu ingrés a presó.

Tot va començar quan els Mossos de la comissaria de Santa Coloma van rebre informació de la Policia Local d’Arbúcies sobre l’existència d’una plantació de grans dimensions ubicada en una zona boscosa de difícil accés i amb un fort pendent, situada al Bosc de Pla Vicenta, dins les Guilleries.

Les primeres investigacions apuntaven a l’existència d’un conreu format per diverses feixes on s’havien estassat els arbres i el sotabosc per plantar-hi marihuana. Al lloc, sense carreteres ni pistes forestals que arribin directament al cultiu amagat enmig la muntanya, només s’hi pot accedir per una drecera amb un fort pendent que passa pel mig del bosc, i on el passat mes d’agost ja es van intervenir i destruir 9.000 plantes de marihuana a la mateixa zona.

A primera hora del dimarts 4 d’octubre els Mossos van dur a terme un dispositiu policial amb l’objectiu de desmatellar aquest cultiu. L’operatiu va comptar amb la participació d’agents de la Unitat d’Investigació i de Seguretat Ciutadana així com de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona per localitzar i detenir els responsables d’aquest gran cultiu i poder desmantellar la plantació.

A peu

El dispositiu, realitzat a peu de forma ascendent i enmig del bosc, va permetre localitzar una primera feixa amb només tiges de plantes de marihuana de mig metre d’alçada. Al costat del cultiu es va localitzar una tenda de campanya amb un matalàs i roba, i dos aixoplucs rudimentaris usats com a assecadors de marihuana i de cuina.

Més endavant els agents van trobar una segona feixa acabada de tallar on també quedaven només les tiges de les plantes. Dins d’un dels aixoplucs, fets amb pals de fusta, branques i plàstics, hi havia dos homes manipulant cabdells de marihuana que van quedar detinguts com a responsables i cuidadors de la plantació. En l’escorcoll se’ls va trobar un telèfon mòbil a cadascun.

Aquestes estructures també les feien servir de cuina i assecador. Els agents hi van trobar fogonets, bombones de butà, menjar i molts cabdells de marihuana assecant-se en diverses estructures formades amb pals i estores de bruc. Al costat, restes de plantes, eines útils pel cultiu, fertilitzants i dues centrifugadores portàtils per pelar els cabdells, així com d’altres feixes estassades als voltants i enmig del bosc.

Risc d'incendi

Segons informen els Mossos d'Esquadra l’alerta encara vigent a Catalunya per risc d’incendi, amb una situació vigent de sequera, altes temperatures i baixa humitat, sumat a la desforestació forçada que fan per poder conrear les plantes que generen una gran acumulació de restes vegetals dels mateixos cultius il·legals, representen un gran perill d’incendi forestal.

Les persones responsables del cultiu il·legal acumulen tota la matèria vegetal que han desforestat per fer els camps i l’acumulen en forma de muralla vegetal per amagar-hi la plantació i impedir el pas. Són restes seques que representen un perill molt elevat a la vegada que, qui hi viu subsisteix cuinant al bosc amb fogons o amb foc a terra.

Aquesta darrera plantació desmantellada suposava un risc pels béns de les persones que viuen a la zona en urbanitzacions molt properes, segons la policia.