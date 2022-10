Lloret de Mar ha participat recentment a l’onzè Fòrum de les Rutes Europees que s’ha celebrat del 5 al 7 d’octubre a Creta (Grècia). El Fòrum ha estat dedicat en aquesta ocasió a les Rutes Culturals del Consell d’Europa, i en concret a com salvaguardar els valors, el patrimoni i el diàleg entre els diferents països europeus.

L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, hi ha participat en qualitat de president de la Ruta Europea de Jardins Històrics que es lidera des de Lloret a través dels Jardins de Santa Clotilde. Per Dulsat, el Fòrum ha estat una oportunitat de «subratllar la rellevància creixent de la metodologia i les pràctiques dels Itineraris Culturals del Consell d’Europa i per promoure el patrimoni cultural compartit i el diàleg intercultural d’Europa alhora que es fomenta el desenvolupament local sostenible».