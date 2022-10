Un accident de trànsit a l'AP-7 ha deixat cues de més de tres quilòmetres aquest matí a Fogars de la Selva.

El sinistre ha tingut lloc cap a un quart de vuit del matí i ha consistit en un xoc de dues furgonetes- Sortosament ningú ha resultat ferit.

Arran del succés els efectius d'emergències (Mossos, Bombers i SEM) s'han desplaçat fins al quilòmetre 94,5, on ha tingut lloc la col·lisió i en direcció Barcelona.

Ningú ha resultat atrapat a dins dels vehicles ni ferit. Per tant, el que ha causat més els problemes és que s'ha hagut de tallar carrils per la presència dels vehicles i dels efectius d'emergències. S'han arribat a acumular 3,5 quilòmetres de retencions, segons el Servei Català de Trànsit. Unes cues que han durat més de dues hores. La situació s'ha donat per normalitzada cap a un quart de deu del matí.