L’Ajuntament de Riells i Viabrea farà una subhasta per primera vegada en la història del municipi. Segons exposa el batlle i consta en el Butlletí Oficial de la Província, l’administració local subhastarà vuit parcel·les, la majoria ubicades la nucli de Junior Park, i un traster amb l’objectiu de recaptar, com a mínim, 242.701 euros, corresponents al preu de sortida d’aquestes.

L’alcalde de Riells i Viabrea, Josep Maria Bagot, explica que la mesura té per propòsit recaptar capital i evitar apujar impostos. «Són parcel·les municipals que s’han anat adquirint des de fa 40 o 50 anys. Pensem que no té sentit tenir recursos morts i aquesta és una via d’obtenir recursos per evitar apujar impostos. Fa més de 20 anys que anem sumant parcel·les i totes són urbanitzables. És la primera vegada que l’Ajuntament fa una subhasta. Fins i tot vam demanar assessorament al Consell Comarcal i ens van dir que no ho feien. Fins i tot amb el preu ens hem deixat portar per les recomanacions». De fet, el preu de sortida de les parcel·les oscil·la entre els 23.000 i els 43.000 euros.

«Vam fer una valoració per saber quins terrenys es podien subhastar i quins no. Hem tret els que hem rebut per impagaments o per promocions. Nosaltres tenim parcel·les de sectors que es van desenvolupar i ens les van entregar. Com que alguns dels terrenys fa molts anys que els tenim, hem hagut de fer un estudi per saber d’on havíem rebut aquestes parcel·les. Al final preferim vendre aquestes parcel·les perquè quedant-nos-les ens generen una despesa de manteniment», afegeix Bagot.

Tot i això, en ser la primera vegada que l’Ajuntament segueix aquest procediment, el batlle aclareix que si no s’assoleixen les vendes, es retiraran les parcel·les de la subhasta: «Si veiem que això no té sortida o que les propostes són baixes, igual no ho tornem a treure. Si l’oferta no és acceptable no ho farem. La sort és que l’import no va lligat a cap inversió prèvia», conclou.