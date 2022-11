Una veïna de Blanes, S.M.H., de 30 anys ha mort aquesta matinada en un accident de trànsit al Maresme.

Conduïa un cotxe que ha xocat amb un camió a la C-32 a Sant Vicenç de Montalt. Aquesta dona anava a Blanes a treballar quan ha patit l'accident de trànsit. Treballava per l'empresa Nora, la que s'encarrega de la neteja i recollida d'escombraries de la localitat.

L'accident de trànsit ha registrat un sinistre viari mortal a la carretera C-32 a l’altura del punt quilomètric 108,5 a Sant Vicenç de Montalt (Maresme). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís dels fets poc després de dos quarts de sis de la matinada.

Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió per envestida entre un turisme i un camió. A conseqüència de l’accident, ha mort la conductora i únic ocupant del turisme. la veïna de Blanes de 30 anys.

Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del SEM.

Amb aquesta víctima ja són 139 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons informa el Servei Català de Trànsit.