Acord perquè el govern espanyol suspengui la tramitació del polèmic ramal de la MAT i la subestació dels 400 kV a la Selva i s'estudiïn alternatives al projecte. El pacte, que ERC i PSOE han tancat al Congrés en el marc de la negociació dels pressupostos, concreta que si es troba una alternativa viable a l'actual línia de 17 quilòmetres, i el seu cost és «raonablement similar o inferior», l'Estat derogarà el ramal i apostarà per la nova via.

El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaür, assegura que l'acord és «la primera fita» per posar fi «a un conflicte» que fa anys que s'arrossega, i sosté que es pot garantir el subministrament sense una MAT. Per la seva banda, la plataforma NO a la MAT ho veu com «el punt final» del ramal.