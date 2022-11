Un veí d'un bloc de pisos del centre de Maçanet de la Selva ha fet mobilitzar aquest migdia els efectius d'emergències.

Es dona el cas que se li havia embossat la pica de la cuina del seu pis i per solucionar-ho, ha volgut tallar el tub per on passa l'aigua. El què ha succeït però és que s'ha confós de conducte, ha serrat amb una radial el tub del gas per error, segons fonts consultades.

Això ha provocat que cap a tres quarts de dotzes del migdia s'hagués d'evacuar els veïns del bloc de pisos del carrer de Sant Sebastià i s'alertessin els efectius d'emergències.

A lloc s'hi han desplaçat els Bombers, la Policia Local de Maçanet de la Selva i el SEM. Mentre han durat les tasques dels efectius d'emergències s'ha tallat el carrer al trànsit.

L'ensurt que s'ha emportat el veí també ha fet que els efectius d'emergències l'haguessin d'atendre in situ. Paral·lelament, els Bombers han revisat la suposada fuita i finalment, s'ha determinat que les mesures eren negatives.

La companyia subministradora se n'ha fet càrrec per acabar de solucionar-ho. Amb tot això, poc després els veïns han pogut retornar a casa.