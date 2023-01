Ports de la Generalitat inverteix 1,6 milions d'euros en rehabilitar la coberta de llotja de peix de Blanes i urbanitzar el moll de ribera. La reparació de la coberta permetrà assegurar la funcionalitat de l'estructura i la seva impermeabilització per millorar les condicions de treball dels pescadors i els compradors. Pel que fa a la urbanització de la llotja vella i l'esplanada central del port, l'objectiu és millorar l'accessibilitat dels usuaris i dels vianants i fer més "permeable" el port a la ciutat. Les dues actuacions busquen donar millor servei al sector pesquer i impulsar la mobilitat i la integració del port a la ciutat. Està previst que els treballs acabin a finals de juny.

L'actuació que s’està duent a terme ha d’assegurar la funcionalitat estructural de la coberta i la seva estanquitat per millorar les condicions de treball del sector pesquer i donar-los més qualitat de servei. Aquesta obra té un import aproximat de 700.000 euros. La meitat dels quals es finança en el marc del Programa Operatiu d'intervenció comunitària del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

De fet, les obres s'han fet coincidint amb les dues vedes d'encerclament, primer, i arrossegament, ara, per minimitzar l'afectació en l'operativa i compatibilitzar les obres amb l'activitat pesquera. Les obres han començat amb el desmuntatge d'elements de la coberta que no tenien funcionalitat, de cara a aprofitar la coberta interior per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Després, la coberta s'impermeabilitzarà per eliminar filtracions d'aigua perquè tant l'estructura metàl·lica i les bigues de fusta com els béns que alberga aquesta nau no pateixin afectacions quan plou.

A més, l'estructura metàl·lica rebrà un tractament per eliminar la seva corrosió a causa de la seva exposició a l’ambient marí. Així mateix, les parts de les bigues afectades per la humitat també se substituiran.

Sobre la urbanització de la zona de ribera, les obres consistiran en la reordenació de l'espai amb ampliació de voreres, enjardinament, pavimentació, col·locació de mobiliari urbà i nova senyalització. Amb aquesta urbanització es volen definir nous vials per a la circulació de vehicles i nous itineraris per a vianants, millorant la mobilitat i integrant millor el port i el teixit urbà. L'actuació compta amb una inversió aproximada de 870.000 euros. El projecte preveu donar a aquesta zona del port un apunt de vista més paisatgístic per a l'ús de la ciutadania amb noves zones d'ombra i espais enjardinats.

En aquest sentit, es crearà una gran àrea de jocs infantils entorn de la llotja vella per donar major ús social a la part central de l'esplanada del port. Les obres han començat amb els enderrocs i l'adaptació dels elements existents com paviments i vorades. El projecte continuarà amb la nova pavimentació i noves rasants i noves voreres. S'han de modificar els vials i els circuits actuals, crear-ne de nous, posant l'accent amb els circuits per als vianants i millorar la mobilitat al port rodada i a peu.