El Departament de Territori invertirà 1,1 milions d'euros per construir una nova rotonda a l'accés de la urbanització Llac del Cigne de Caldes de Malavella. Les obres, que permetran substituir l'actual encreuament que hi ha a la GI-673, començaran aquest mes de març i s'allargaran durant mig any. El conseller Juli Fernández, que avui ha signat el conveni amb l'Ajuntament per tirar endavant l'obra, ha subratllat que "amb aquesta intervenció, la urbanització i Caldes tindran uns accessos millors". Actualment, per aquest tram de la GI-673 cada dia hi circulen uns 8.200 vehicles. La nova rotonda tindrà un diàmetre de 50 metres i es complementarà amb un vial d'accés cap a la urbanització.

El conseller Juli Fernández ha emmarcat l'obra dins les actuacions del Govern per millorar la xarxa viària "amb dos objectius principals: la seguretat i fer més fluid el trànsit". Aquesta rotonda substituirà l'actual encreuament en forma de T situat al quilòmetre 2,4 de la GI-673, que enllaça amb l'accés a la deixalleria municipal i la urbanització Can Solà Gros. L'obra també proporcionarà una major permeabilitat a la carretera, ja que incorporarà els passos de vianants i els trams de vorera necessaris per a garantir el pas del veïnat dels dos nuclis situats a banda i banda de la GI-673. Així mateix, s'adaptarà la xarxa de drenatge i d'enllumenat existents. El conveni formalitzat avui estableix que Territori finançarà i executarà les obres i l'Ajuntament de Caldes de Malavella assumirà el nou vial que es construirà des de la nova rotonda fins al carrer de Llevant de la urbanització.