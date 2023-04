El raper Cecilio G va agredir aquest diumenge la candidata de Vox a Lloret de Mar, Coque Hernando, en plena celebració de Sant Jordi. A Lloret de Mar, el raper va atacar la caseta de l’extrema dreta on hi havia la candidata a l’alcaldia, Coque Hernando, i el seu equip repartint paperetes de propaganda.

Els agressors ja han sigut identificats pels Mossos i la Policia Local. Els Mossos investiguen el raper després d'haver estat denunciat per presumptament increpar i agredir la candidata de Vox. Està investigat com a un presumpte delicte contra els drets i les llibertats públiques i per lesions lleus, segons Europa Press.

L’aldarull es va iniciar quan la xicota del cantant va començar a cridar als integrants de Vox que «els immigrants existeixen i els homosexuals també». A més, la noia va començar a colpejar la carpa i insultar els presents.

Cecilio G, primer va intentar separar la seva xicota alhora que gravava tot el que estava passant, però de seguida es va sumar a insultar i a colpejar els membres del partit, entre ells, Hernando, que intentava posar distància entre el raper i un component del seu equip. «No tinc cap problema amb el vostre partit bonic», començava irònic gravant el raper per posteriorment enfrontar-se amb un: «La teva mare s’està follant un negre i a mi em dius ridícul, filla de... Ets una puta de l’Estat. Ets una ‘bitch’, no mires per ningú», i va acabar barallant-se obertament amb un membre de l’extrema dreta. Finalment, va marxar mentre li cridaven que rebria una demanda per després tornar i anomenar «‘maricon’» a un membre de l’equip i aquests demanaven a crits que es truqués a la policia, segons apareix en el vídeo difós per la formació.

⚠ URGENTE: Agresión a nuestra candidata por Lloret de Mar Coque Hernando y a su equipo municipal.



Los agresores ya han sido identificados por los Mossos y la Policía Local.



🟢 Los vecinos de Lloret merecen volver a vivir en un pueblo seguro.#CuidaLoTuyo #CuidaLloret pic.twitter.com/JkQHdrVczN — VOX Gerona (@gerona_vox) 23 de abril de 2023

Joan Cecília Ruiz (Barcelona, 14 de març del 1994), conegut com a Cecilio G o Ceci, és un cantant englobat en la música trap que ha col·laborat amb Dora Black, El Coleta, Kidd Keo i Mala Rodríguez. En la seva trajectòria crida l’atenció la quantitat de conflictes i aldarulls en què ha participat. Se’l coneix com el Punky Negro o Cecilio Godzilla i les seves cançons més remarcades són ‘Million dollar baby’, ‘Animals’ i ‘From darkness with love’.

El 2013 va ser condemnat per un delicte de robatori amb força i l’estiu del 2018 va ingressar dos mesos a la presó per condemnat per un delicte d’amenaces. L’any passat, els Mossos d’Esquadra el van detenir al festival Sónar de Barcelona després d’enfrontar-se amb els membres de seguretat de l’esdeveniment.