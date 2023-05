El curs 2023-2024 l’Institut s’Agulla de Blanes ampliarà el seu ventall d’oferta formativa amb un nou grau mitjà de formació professional en Farmàcia i Parafarmàcia que capacitarà l’alumnat per ser-ne tècnic. El títol s’obté després de fer 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tres quartes parts de l’aprenentatge –un total de 1.584 hores- s’impartiran al centre educatiu en horari intensiu de tarda, i la resta -416 hores- en formació a centres de treball. Aquests estudis postobligatoris capaciten l’alumnat perquè pugui ajudar a elaborar i distribuir productes farmacèutics i afins, vendre productes parafarmacèutics, així com dur a terme tasques administratives i de control de magatzem.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a tècnic o tècnica auxiliar de farmàcia; tècnica o tècnic de farmàcia o de magatzem de medicaments; i tècnic o tècnica en una farmàcia hospitalària o en un establiment de parafarmàcia. Responen a la inquietud del Departament d’Educació de la Generalitat perquè els i les joves de 16 anys puguin tenir una opció d’estudis diferent al batxillerat o la universitat. Al primer curs s’impartiran coneixements específics en la matèria de farmàcia i parafarmàcia, així com operacions bàsiques de laboratori, anatomofisiologia i patologia bàsiques i formació i orientació laboral.

Al segon curs dels nous estudis s’ensenyaran a fer fórmules magistrals, així com promoció de la salut i primers auxilis. També hi haurà aprenentatges en l’àmbit d’empresa i iniciativa emprenedora, anglès tècnic, síntesi i formació en centres de treball reals on poder experimentar i dur-hi a la pràctica els coneixements adquirits, una manera molt fructífera de posar-se a prova.

El primer curs del nou cicle formatiu comptarà amb 30 alumnes, que hauran de disposar d’una nova aula que sigui dispensador, encara per crear.