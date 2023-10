L’Ajuntament de Lloret de Mar ha engegat un pla preventiu de substitució de palmeres datileres. El consistori ha talat un total de 10 exemplars que feien més de deu metres i que estaven en zones de risc. La mesura s’ha pres després que una palmera del Passeig de Sa Caleta patís un trencament que, per sort, no va provocar afectacions ni personals ni materials. Arran de la incidència, el servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament va fer un seguiment però, com que no s’ha pogut establir cap causa concreta, el consistori ha decidir posar en marxa el pla. Entre les mesures, hi ha la poda de totes les palmeres de l’entorn de la que es va trencar; revisar tots els exemplars i talar els que mostren signes d’envelliment o debilitat.

La regidora de Parcs i Jardins, Cristina Aymerich, diu que els exemplars vells es substituiran per exemplars joves, “de característiques més segures i de gran valor ornamental i ambiental”. Per aquest motiu caldrà fer una feina específica de barrinament de soques amb tractor, i de plantació de nous exemplars de viver. Aquesta actuació esta prevista a final d’hivern, que és l’època més adient sempre i quan es pugui deixar enrere el vigent decret de sequera.