El vicealcalde i regidor de Seguretat de Figueres, Pere Casellas, es reunirà amb la jutge degana i la fiscal en cap dels jutjats de la ciutat amb l'objectiu d'abordar la problemàtica dels delinqüents reincidents. La trobada es produirà a principis de juny i busca transmetre les dificultats que té la policia per actuar en aquests casos.

La situació genera "alarma social" i que no es pot llançar un missatge de que "no passa res".

En un comunicat, des de l'Ajuntament asseguren que tant Mossos com la Guàrdia Urbana estan fent "uns esforços ingents per detenir tots els qui delinqueixen a la ciutat, però en la majoria dels casos queden en llibertat amb càrrecs i cal donar-hi resposta".

En aquest sentit, Casellas diu que és el principal problema que té Figueres, que la situació genera "alarma social" i que no es pot llançar un missatge de que "no passa res".

Casellas posa com a exemple el cas d'una persona que va entrar a robar en una òptica, se'l va detenir i l'endemà hi va tornar. "Se'l va tornar a detenir i al cap de pocs dies va trencar la porta de vidre de l'hospital", insisteix el vicealcalde. Precisament, aquest dilluns l'alcaldessa, Agnès Lladó, i el vicealcalde s'han reunit amb els màxims responsables dels dos cossos policials a la ciutat per abordar la situació i fer una diagnosi .

Lladó ha dit que la seguretat és una de les "prioritats" de l'equip de govern. "Estem fent tots els esforços possibles per garantir un servei públic com és aquest i per donar resposta a un marc normatiu que no dona resposta a les necessitats del territori", ha remarcat.