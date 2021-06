Els Mossos d'Esquadra han fet dues detencions més en relació al cultiu de marihuana desmantellat l'octubre passat en un mas de Palamós (Baix Empordà). La plantació creixia dins un magatzem ocult situat sota la menjadora d'un galliner. En total, la policia va intervenir 1.744 plantes i 10,6 quilos de cabdells. Es creu que el valor de la droga al mercat negre rondava els 400.000 euros. El dia de l'operatiu, els Mossos ja van detenir quatre persones: un matrimoni, el seu fill i el vigilant de la plantació. Ara, han fet dos arrestos més en relació amb aquest cas. Són un home i una dona veïns de Palamós, de 53 i 48 anys, que també tindrien cura del cultiu. Se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública. La parella no té antecedents.

La investigació que va permetre desmantellar aquesta plantació oculta de marihuana va arrencar el mes de setembre. Els agents van fer vigilàncies al voltant d'un mas situat al passatge de la Pietat de Palamós, dins el nucli de Sant Joan, perquè sospitaven que els seus propietaris hi cultivaven droga.L'operatiu policial per desmantellar el cultiu es va dur a terme a principis d'octubre. Durant l'entrada i escorcoll, els agents van intervenir fins a 1.744 plantes, 10,6 quilos de cabdells i substància triturada, 20.200 euros en efectiu i una pistola detonadora.La droga creixia en un magatzem, ocult sota la menjadora d'un galliner, que tenia diverses sales soterrades. Es calcula que el preu de la marihuana al mercat negre rondava els 400.000 euros.El dia de l'operatiu, els Mossos van detenir tres membres d'una mateixa família com a responsables de la plantació. La mare és una empresària coneguda a Palamós, perquè té negocis vinculats amb la moda. A més, els agents també van detenir un altre home, de 42 anys i originari de Mali, que s'encarregava de vigilar el cultiu.Dos detinguts mésAra, aquest dilluns els agents d'investigació han fet dos arrestos més relacionats amb el cas. Són un home i una dona, de 53 i 48 anys, també veïns de Palamós. Els Mossos els acusen d'un delicte contra la salut pública. Els agents els han detingut a la Bisbal d'Empordà, i els relacionen tant amb el cultiu com amb la cura de la plantació que van desmantellar ara fa més de mig any.La parella no té antecedents. La policia n'ha deixat la detenció sense efecte en espera que el jutjat d'instrucció que porta el cas els citi a declarar.