El propietari de la muntanya del foc de Ventalló, Pere Puigbert, alerta que hi ha moltes parcel•les petites que són "polvorins", perquè no serveixen per a les plantes de biomassa. Puigbert recorda que "estan molt acostumats a veure molts focs, per desgràcia". El propietari ha explicat que la zona que s'ha cremat és "just al mig del bosc" i es mostra convençut que el foc "ha estat provocat i per una imprudència". "És arran de camí i allà no hi ha cap línia elèctrica", assenyala. Els Bombers han pogut estabilitzar el foc a primera hora del matí, gràcies en bona part, a que la Tramuntana no ha bufat amb la intensitat en la que es preveia. Tampoc s'han hagut de desallotjar immobles.

Puihbert ha lamentat que han viscut l'incendi amb "inquietud i patint molt". De tota manera, ha recordat que els veïns d'aquesta zona estan "acostumats" a viure incendis i ha assegurat que habitualment es produeixen focs en els municipis propers de Ventalló, una zona en què hi bufa molt el vent i també hi ha molta massa forestal.

De fet, per en Pere aquest és un dels principals problemes. Segons el propietari de la finca cremada, moltes parcel·les de la zona no s'han netejat i això els converteix en "polvorins". Fa poc, els propietaris de les parcel·les properes al punt d'origen van netejar-les i van vendre les restes vegetals a empreses per fer-ne combustible de calderes de biomassa.

Puigbert ha lamentat que per aquest tipus de combustible només fan falta pins grans. "El pi petit de menys de 20 anys no el volent", ha afegit el propietari de la finca. Això fa que quedin "unes parcel·les molt netes i molt maques, però entremig queden finques petites" sense netejar.

Tot i així, Pere Puigbert creu que l'incendi originat aquest dissabte a Ventalló és provocat. "Hi posaria la mà al foc", ha assegurat. Segons el propietari, en el punt de l'origen "no hi havia ampolles ni hi havia res". Per això creu que les flames estan relacionades amb l'home. Pere Puigbert, però, creu que gairebé tots "són intencionats o per falta de consciència".

A més, el propietari de la finca afectada ha recordat que "fa anys hi havia un piròman" en aquests municipis limítrofs entre l'Alt i el Baix Empordà. Tot i que Puigbert no ha apuntat que sigui obra d'aquesta persona, si que creu que ha estat algú amb "mal auguri".

Les flames haurien començat en un punt "arran de camí" en què s'hi pot arribar amb cotxe, segons ha explicat el propietari de la finca afectada. Pere Puigbert està a l'espera de poder tornar a la fina que té a dalt de la muntanya per saber com ha quedat. De tota manera, preveu que estarà "tota cremada".