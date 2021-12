Les comarques gironines són un autèntic paradís pels aficionats i practicants de l’esquí en les seves diferents varietats. Són pocs els territoris que tenen aquest gran patrimoni natural i que concentren tantes possibilitats en un espai com el de la demarcació gironina. Un privilegi que cada hivern es posa a l’abast dels aficionats.

Un dels valors de les comarques gironines és que a banda de l’esquí es poden portar a terme moltes activitats relacionades amb la muntanya i la neu. Des del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona s’informa per exemple que per esquiar hi ha fins a cinc estacions en funcionament: quatre d’esquí alpí (la Molina, Masella, Vall de Núria i Vallter 2000) i una d’esquí nòrdic (Guils-Fontanera). Sense anar més lluny, el domini Alp 2500 uneix la Molina i Masella i és un dels dominis esquiables més importants dels Pirineus, segons s’informa a la web del patronat gironí. Però és que les estacions gironines no viuen dels visitants únicament durant els mesos de neu i hivern. «A l’estiu, a més, les estacions d’esquí es converteixen en centres d’oci i d’activitats de muntanya, on gaudir d’esports com senderisme, alpinisme, BTT, hípica i altres», s’assegura també.

I centrant-nos en la pràctica de l’esquí en el territori gironí tenim l’oportunitat de practicar diferents disciplines. Per exemple, des del Patronat s’informa si es vol fer alguna sortida per la muntanya es pot fer acompanyat d’un guia expert. Si volem fer esquí de muntanya, una de les pràctiques més saludables que existeixen durant la temporada d’hivern, podem provar les raquetes de neu. I pels més atrevits també existeix un ventall de possibilitats amb l’escalada en gel o l’alpinisme de muntanya. Hi ha propostes per a tots els gustos.