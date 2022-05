L’organització en defensa dels drets dels consumidors Facua ha denunciat l’esprai Hondrostrong per publicitat enganyosa. Segons ha informat l’entitat en un comunicat, aquest esprai s’anunciava com un producte «miraculós» que prometia la curació de totes les malalties de les articulacions com l’artritis, l’artrosi i l’osteocondrosi.

Les denúncies han sigut presentades davant l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) i la Direcció General de Comerç i Consum de la Comunitat de Madrid, on té domicili social l’empresa distribuïdora d’aquest producte a Espanya: Spain.hondrostrongcrema.top. Falsa exclusivitat L’empresa assenyalava que, per un preu suposadament rebaixat de 39 euros (rebaixat des de 78 €), aquest compost «100% natural» pot curar aquestes malalties en «un, cinc o dos mesos». Així, assenyala que recupera «la mobilitat d’extremitats» i «el teixit cartilaginós destruït», alhora que «elimina el dolor, edemes i entumiments d’articulacions». Així mateix, Facua critica que per donar «aparença d’exclusivitat» la marca denunciada assenyala que produeix «només 1.500 paquets a l’any» de l’esprai, ja que està fabricat amb «musclos verds de les costes de Nova Zelanda». De fet, l’empresa arriba a assegurar tenir un acord amb «el poble polinesi» per a l’ús d’aquest ingredient. Falses recomanacions mèdiques A més, l’organització assegura que a la web de l’esprai Hondrostrong hi ha publicades «declaracions i entrevistes» a presumptes professionals sanitaris que recomanen el producte; però que es tracta d’una «suplantació de les seves identitats, ja que en cap cas han realitzat aquestes declaracions». Hondrostrong. Fármaco bio-crema nanotecnológico que se usaba en los años 1960 por astronautas. ¡EN 1960! Pues tendrían que ser microesferas del tamaño de transistores como bombillas. A QUÉ ESPERAS PARA COMPRAR 😂#timo #fraude #pseudociencia #hondrostrong #medicina #estafa pic.twitter.com/QT5AOnRkK2 — Aitor Arozamena (modo: en suspensión) (@AitorAroza) 23 de junio de 2021 Un exemple d’això és el cas del cirurgià Mario Alonso Puig, que «va veure la seva identitat suplantada per promocionar Hondrostrong» amb unes declaracions falses en les quals es deia que havia inventat el remei per «curar la seva dona malalta». En vista de la situació, Facua ha instat a retirar «de manera immediata» l’esprai, i a sancionar l’empresa Spain.hondrostrongcrema.top i totes les persones físiques o jurídiques que estiguin distribuint aquest producte.