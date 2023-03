Els Mossos d'Esquadra van arrestar el 8 de març passat un menor de 15 anys per agredir sexualment una altra noia de 13 a Esparreguera, al Baix Llobregat, segons ha avançat El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Un jutjat de menors, atenent la sol·licitud de la fiscalia, va deixar l'adolescent en llibertat vigilada i va imposar una ordre d'allunyament que li prohibeix acostar-se a menys de 250 metres de la víctima. Tant agressor com víctima són d'Esparreguera i assistien al mateix centre municipal de reforç socioeducatiu.

El d'aquesta noia és un nou cas de violència sexual entre menors com els que s'han conegut els últims dies de la nena d'11 anys atacada per sis adolescents a Badalona o dels dos alumnes d'institut del Vendrell agredits per cinc companys de classe.

Els serveis socials de l'Ajuntament considera tant la família de la víctima com la de l'agressor persones molt vulnerables que atén des de fa anys per problemes severs que no revelen per protegir la seva intimitat.