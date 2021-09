L'Audiència de Girona ha confirmat la condemna a un sotsinspector dels Mossos d'Esquadra que va agafar una dona pel coll i li va clavar un cop de puny a la cara. La sentència conclou que l'actuació va ser "desproporcionada", "injustificada i innecessària" i ratifica la resolució del jutjat penal 2 de Girona que el va condemnar com a autor de dos delictes lleus de lesions perquè també va acabar agredint la filla de la dona quan va intercedir per socórrer-la. El sotsinspector haurà de pagar una multa de 720 euros i haurà d'indemnitzar les víctimes amb 525 euros. La sentència no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Suprem.

Segons recull la sentència del penal 2 que l'Audiència ha confirmat, els fets van tenir lloc cap a les quatre de la tarda del 20 d'agost del 2019. El sotsinspector i un altre agents feien patrullatge, uniformats i en cotxe logotipat, quan van rebre un avís de la sala regional per anar a un bar situat al carrer Orient de Girona.

Segons la trucada del propietari del local, hi havia un home begut que "s'havia posat molt agressiu" quan es van negar a servir-li més alcohol. Quan la patrulla va arribar al lloc, l'amo del bar va dir als policies que l'home ja havia marxat i que en aquells moments estava en un supermercat situat a escassos 50 metres, al carrer Maçana. Els agents es van dirigir fins allà. Des del bar els va acompanyar una dona, que va resultar ser la sogra de l'home que buscaven, i que estava "nerviosa" perquè sabia que es seu gendre estava "ebri". Tan bon punt van entrar al supermercat, la dona va recriminar l'actitud al gendre i va dir als policies que se'l volia emportar cap a casa. Va ser aleshores quan, segons la sentència, els policies van fer sortir l'home i la seva sogra a fora el local, els van identificar i van demanar a l'home que es buidés les butxaques. Ho va fer però "llançant-los a terra de manera despectiva" i dient als policies "fills de puta, me la sudeu".

Cop de puny a l'ull

Per això, els policies li van dir que quedava detingut per un suposat delicte de desobediència. L'agent el va intentar emmanillar però el sotsinspector estava "molest" amb l'actitud de la dona, que insistia en endur-se el seu gendre a casa, li va clavar una primera empenta. Quan la sogra es va tornar a apropar on era l'home per intentar mediar, el sotsinspector "la va subjectar pel coll amb la mà esquerra", va dir "fins aquí hem arribat, ja m'esteu tocant els collons, tots detinguts" i li va propinar un cop de puny a la zona de l'ull esquerre.

Segons la sentència, l'agressió va fer caure la dona a terra. En aquest moment, la seva filla va intercedir per intentar-la ajudar però el sotsinspector també la va empentar i la va fer caure de culs a terra: "Es va iniciar un forcejament entre el policia i les dues dones durant el qual el sotsinspector va aconseguir finalment reduir-les subjectant-les pel cabell i fent pressió cap avall fins que van quedar immobilitzades".

L'advocada de les dones, Anna Pagès, remarca que la del sotsinspector va ser una actuació "absolutament desproporcionada": "La meva clienta intentava mitigar la situació i endur-se el gendre a casa i no pot ser que com que l'agent creia que no s'estava fent el que volia i com volia, actués d'aquesta manera pegant a una dona de més de 40 anys i després agredint també a la seva filla".

Desproporcionada i injustifcada

El penal 2 va condemnar el sotsinspector com a autor de dos delictes lleus de lesions, li va imposar una multa de 720 euros i va fixar en 525 la indemnització a pagar a les dues dones. La fiscalia va recórrer la sentència però la secció tercera de l'Audiència de Girona ha desestimat el recurs i ha confirmat íntegrament la sentència. La resolució, de la que ha estat ponent el magistrat Manuel Ignacio Marcello, avala que l'actuació del sotsinspector va ser "desproporcionada", "injustificada, innecessària i excessiva". També qüestiona l'actuació des del principi: "L'agent havia d'haver ponderat que l'home no estava al bar quan van arribar, que al supermercat no causava problemes i que es trobava molt begut".

Així, l'Audiència apunta que per molt reprotxable que sigui que es dirigís als agents "utilitzant expressions irrespectuoses i insultants", en cap cas es tracta d'un delicte de desobediència. De fet, al judici que es va fer al penal 2 tant l'home com les dues dones s'enfrontaven a penes de presó per delictes de resistència i atemptat a agents de l'autoritat. El jutjat els va absoldre. Només van condemnar l'home per un delicte lleu de danys perquè, ja a comissaria, va colpejar una càmera de la cel·la causant desperfectes.

La lletrada de la família, Anna Pagès, subratlla que en aquest cas han hagut de lluitar contra la presumpció de veracitat dels policies i desmarcant-se de la fiscalia, que avalava l'atestat dels Mossos i no acusava per l'actuació del sotsinspector: "Al judici va quedar acreditat que l'atestat i el que va ocórrer no tenien res a veure. Molts testimonis van dir que no els hi van voler prendre declaració perquè deien que les senyores tenien raó però van venir voluntàriament al jutjat perquè ho trobaven injust". La sentència no és ferma i es pot recórrer interposant recurs al Tribunal Suprem.