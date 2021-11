La Policia Nacional, en col·laboració amb les policies de Bòsnia, Croàcia, Eslovènia, França, Itàlia, Grècia i Romania, i amb l'auspici d'EUROPOL i EUROJUST, ha desarticulat una xarxa criminal transnacional que presumptament introduïa de forma irregular a la Unió Europea persones migrades d'origen pakistanès. L'organització utilitzava la Ruta dels Balcans per traslladar-los en camions no habilitats per al transport de persones, en condicions infrahumanes i amb greu risc per a la seva vida. Els agents han pogut constatar que l'entramat hauria permès l'arribada d'almenys 400 persones amb un benefici econòmic superior als dos milions d'euros només en els últims mesos.

La investigació ha finalitzat amb 15 persones detingudes a diversos països europeus, com Espanya, Romania, Croàcia i Eslovènia. Nou han ingressat en presó provisional, inclòs el líder de l'entramat. La xarxa desarticulada es considera una de les més destacades i actives dedicades al tràfic de persones d'origen pakistanès. En coordinació amb els traficants ubicats al punt d'origen, estava especialitzada en l'organització, planificació i execució de l'últim trajecte cap a un país europeu. Fruit de la investigació, s'ha pogut aturar la darrera operació en un punt proper a la frontera entre Croàcia i Bòsnia, on un camió transportava 77 persones d'origen pakistanès en un habitacle de vuit metres quadrats. Els migrants, entre els quals hi havia quatre menors, viatjaven en condicions infrahumanes i s'havien vist obligats a fer diversos forats al sostre per poder respirar.

L'organització criminal cobrava a cada persona 3.000 euros si el trajecte pactat era Bòsnia-Eslovènia, o entre 5.000 i 8.000 euros en el cas de la ruta Bòsnia-Itàlia, havent de pagar noves quantitats per continuar el seu viatge cap als altres països de destinació. Així, el cost total del viatge des del Pakistan fins al destí final a Europa podia oscil·lar entre 12.000 i 20.000 euros. El líder i el màxim responsable de l'organització alternava la seva residència entre el Pakistan, Espanya, França i Romania. De fet, portava des de l'octubre del 2020 organitzant les operacions de trànsit de persones des del Pakistan, però a principi de març va tornar a Europa. Després de prendre-li declaració a la seu judicial, se'n va decretar l'ingrés a la presó. Durant el desenvolupament de l'operatiu policial s'ha procedit a la detenció a Espanya de 12 persones -Saragossa (5), Osca (3), Lleida (2), Tarragona (1) i Jaén (1)-, set de les quals han ingressat a presó provisional, i s'han dut a terme sis registres domiciliaris a Saragossa (3), Osca (2) i Jaén (1) on s'han intervingut dispositius electrònics de rellevància per a la investigació.