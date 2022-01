La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dimarts un home de 36 anys per amenaçar i agredir la seva esposa i deixar-la tancada unes hores a casa amb la filla sense el seu consentiment. La dona va acudir passades les set de la tarda a la comissaria per denunciar els fets. Va explicar als agents que, arran d'una discussió, el marit la va agafar pel coll, la va començar a cridar, li va prendre el telèfon mòbil i el va trencar, després de llençar-lo a terra, per evitar que pogués demanar ajuda. Segons la víctima, l'home també li va donar cops per tot el cos i va amenaçar de matar-la a ella i a la filla, de 4 anys. El marit va acabar marxant del domicili, situat a la partida de Vinatesa, però les va deixar tancades sense que poguessin sortir-ne.

Després que la dona denunciés els fets, una patrulla de la Urbana va anar al domicili familiar i va detenir l'home com a presumpte autor dels delictes de maltractament en l'àmbit de la llar, detenció il·legal i amenaces. La víctima va ser atesa de les lesions sofertes al CUAP de Prat de la Riba de Lleida.