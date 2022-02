Aquest dijous s'han exhumat les restes d'un nadó al cementeri de Sabadell per comprovar si va ser robat. Els fets es remunten al 1990, quan la mare va tenir la seva filla en una clínica de Sabadell i poc després li van comunicar que havia mort, sense que mai pogués veure el cos. Ara, però, l'aparició en un programa de televisió d'una noia molt semblant a la seva altra filla ha fet aixecar totes les sospites, fins al punt que s'ha autoritzat l'obertura del nínxol. Un cop comprovat que a l'interior del taüt hi havia les restes d'un nounat, s'han traslladat a un laboratori de Saragossa per extreure'n l'ADN i comparar-lo amb el de la mare.

L'exhumació s'ha fet a primera hora de la tarda. La tècnica forense encarregada, Isabel Navarro, ha explicat que les restes trobades correspondrien, per volum, amb les d'un nounat de poques setmanes i que seran analitzades en un laboratori de Saragossa per intentar extreure'n l'ADN. La forense ha dit que l'estat de les restes no sembla dolent i que en uns dos mesos podrien tenir els resultats. Navarro ha apuntat que donat el volum de les restes, se les han endut senceres per evitar que es deterioressin i ha dit confiar a poder extreure el perfil d'ADN. «En cas de tenir problemes per extreure el convencional, podríem intentar extreure l'ADN mitocondrial, que es conserva molt millor i que es transmet només de mares a fills, la qual cosa ens permetria treure una conclusió o altra», ha afegit.

Els fets es remunten al 1990

La mare és Carmen Navarro, una veïna del barri sabadellenc de Ca n'Oriac que als anys 90 es va traslladar a viure a Sevilla. L'any 1990 va tenir un part prematur a l'antiga clínica del Nen Jesús, on la nena acabada de néixer va estar gairebé a la unitat de prematurs i on la mare la visitava cada dia. «De sobte, sense cap malaltia ni indici previs, els metges li van comunicar que la nena havia mort, i li van entregar un taüt ja tancat, sense que en cap moment veiés les restes de la petita», explica Fernando Osuna, advocat de la família. Tot i el cop que això va suposar i tenir alguna sospita pel que havia passat, la família va seguir amb la seva vida, mudant-se a Andalusia. L'any 2020, però, un fet va sobresaltar la dona. «Un dia estava mirant un programa de televisió i va veure una participant que era clavada a una altra filla que té, i va començar a sospitar». Es tractava del programa d'Antena 3 'Ahora caigo', on la concursant, assegura Osuna, era tan semblant a la seva altra filla que podien ser dues gotes d'aigua.

Això va ser la guspira que va encendre el procediment, que va dur l'advocat de Navarro a demanar l'obertura del nínxol on van enterrar el taüt amb les restes, suposadament, de la nena. «Hi ha indicis i sospites que es tracti d'un cas de nadó robat», apunta Osuna. Mesos després de presentar la petició, finalment aquest dijous s'ha autoritzat l'exhumació amb l'objectiu de saber si en realitat van enterrar una caixa buida o no. L'objectiu és, en cas que hi hagi restes, recollir-ne mostres per fer una anàlisi i determinar si realment hi ha una relació genètica amb els presumptes pares biològics. «Si no hi hagués cos i la tomba estigués buida o trobéssim restes d'una altra persona que no sigui la filla del meu client, començarem a moure'ns per esbrinar qui és la noia que va aparèixer a la televisió, localitzar-la i parlar sobre què ha passat», assenyala Osuna, que considera que és un tema «preocupant». És per aquest motiu que avança que Navarro pretén «arribar fins a les últimes conseqüències».

Possibles delictes

En cas que es determini que es tracta d'un cas de nadó robat, s'obriria una batalla legal no només per reconèixer la legítima paternitat, també per castigar aquells qui van separar la nena dels seus pares. «En cas que així fos, la mare presentaria una querella contra les persones responsables dels fets», avança Osuna. Això situaria a la diana de Navarro els sanitaris que van participar en la cura del nadó, des del metge fins als infermers, així com el personal d'oficines encarregat de certificar la defunció de la menor. «Es tractaria d'un delicte de suplantació de personalitat, falsedat i segrest», puntualitza, detallant que el Codi Penal castiga l'entrega d'un nadó sense autorització dels pares, sigui a través del pagament o de qualsevol altra via.