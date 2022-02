Johan Styven P. O., assassí confés d'una menor d'edat en un traster de Totana va cosir a ganivetades a la noia després que ella decidís acabar amb la relació sentimental que mantenien, indiquen fonts pròximes al cas. El cas s'investiga com un episodi de violència de gènere i és el primer crim de l'any 2022 a la Regió de Múrcia.

Claudia Abigail, de 17 anys d'edat, hauria trobat la mort a les mans d'aquest individu aquest dimarts a la tarda, moment en què els seus afins l'estaven ja buscant, al no tenir notícies seves. Segons les mateixes fonts, el crim s'hauria comès a l'interior del mateix traster, situat en un garatge del centre del poble, a l'avinguda Rambla de la Santa. Després d'això, el sospitós hauria tornat al seu pis, un habitatge en el mateix edifici en el qual està el garatge, que comparteix amb la seva mare, els seus germans petits i un conegut al qual tenen llogada una habitació.

Paulina va detectar que el seu fill presentava ferides a les mans: talls que es va fer mentre donava mort a la noia

Les mateixes fonts van apuntar que el jove, de només 19 anys, hauria confessat a la seva progenitora el que va fer. De fet, va ser aquesta dona, Paulina, qui va posar el coneixement de la Guàrdia Civil el que succeïa. La senyora hauria vist ferides a les mans del seu fill: van ser aquests talls els que li van cridar l'atenció. I el jove li va dir que els hi havia fet mentre matava a la menor.

Després de l'avís, al centre del poble, es van desplaçar diverses patrulles de l'Institut Armat. Al costat del jove, van baixar al garatge, on es trobava el traster número 14. Johan Styven va indicar que aquí estava el cos, però no va voler donar les claus. Els agents van demanar que es mobilitzessin al lloc Bombers del Consorci i aquests van tirar la porta a terra. Aquí estava la jove, morta.

Amb aquest assassinat, ja són 14 les menors víctimes directes de la violència masclista a Espanya des de 2003

El jove va ser arrestat tot seguit. Fonts pròximes al cas apunten que el sospitós va arribar a pronunciar les paraules "he estat jo" quan es va descobrir el cos, ensangonat, de la víctima.

Després de la macabra troballa, es va alertar al forense de guàrdia, que es va desplaçar també al lloc. Les restes mortals de Claudia Abigail van ser traslladats a l'Institut de Medicina Legal de Múrcia, perquè sigui l'autòpsia la que confirmi què li va ocórrer, encara que una primera inspecció ocular va revelar que la jove havia sofert múltiples ferides d'arma blanca.

La va atreure fins al traster amb una excusa: li va dir que li retornaria alguns regals

L'inquilí de la família, que va quedar aquest dimecres a càrrec dels dos fills menors de la mare mentre ella declarava a la caserna en qualitat de testimoni, va explicar a la Opinión de Múrcia, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que la dona es troba "destrossada" pel que ha fet el seu fill.

La va enganyar per a quedar

Fonts pròximes a la recerca van apuntar que l'individu no acceptava que ella hagués decidit acabar amb la relació. Tampoc assumia, detallen les fonts, que la jove pogués refer la seva vida. El dimarts a la tarda la va atreure fins al traster amb una excusa: li va dir que li retornaria alguns dels regals que li havia fet durant la relació. Ella va acceptar quedar i baixar al traster, on, segons el mateix Johan confessaria després, es va cometre el crim, amb una arma blanca que ha estat recuperada i obra en poder dels investigadors.

Quan la família de la jove va denunciar la seva desaparició, les perquisicions ja van començar a centrar-se en els seus coneguts, entre ells Johan Styven.

"Sempre estava feliç, sabia remuntar les seves caigudes ella sola, era forta amb si mateixa", diu un amic de la noia

No hi havia denúncies prèvies. Amb l'assassinat de Claudia, ja són catorze les menors d'edat víctimes directes de la violència masclista a Espanya des de 2003.

Formal i sense antecedents

Els seus pares van emigrar des de l'Equador a la recerca d'un futur millor, i Johan Styven P. O. va venir al món a Espanya fa 19 anys. D'ell deien aquest dimecres els seus veïns que era "molt formal". Quan els seus pares es van separar, ell va romandre residint en el pis del centre de Totana, amb la seva mare i els seus dos germans petits.

Claudia i Johan s'havien conegut en una acadèmia a Lorca. Quan ella no va anar a classe, la seva família es va preocupar i va començar a buscar-la. El noi no tenia cap antecedent per violència de gènere. Després de confessar ser l'autor del crim de Claudia Abigail, va ser portat a dependències de l'Institut Armat, on romandrà fins que sigui posat a disposició judicial, previsiblement el divendres.

"Ha marcat la meva vida"

Kevin Vinisio Romero, exparella de Claudia Abigail, va explicar a l'Opinió de Múrcia que tenia amistat amb la jove, a la qual "estimava molt, ha marcat la meva vida". Malgrat que la seva relació sentimental va concloure fa més d'un any, es portaven bé, i el noi, va explicar, també mantenia contacte amb la família de Claudia, una gent "humil i molt treballadora". Tan humil que el Consistori costejarà les despeses de les exèquies.

El jove, entre llàgrimes, va manifestar que "és fatal que coses així li hagin de passar a persones que no s'ho mereixen". "Em trenca massa l'ànima", va insistir.

De la jove, va subratllar que "ella volia menjar-se el món, gaudir de la vida". "Sempre estava feliç, sabia remuntar les seves caigudes ella sola, ella era forta amb si mateixa", va relatar Kevin Vinisio, emocionat.

A Johan «no el coneixia, només el vaig veure en un parell de fotos», va comentar, al mateix temps que va mostrar la seva indignació per actes violents així, ja que «cal saber tractar a les dones com si fossin la teva mare», considera.

"Quan em van explicar la notícia no m'ho creia", va insistir el noi, que "portava des del dimarts buscant-la". "Quan m'en vaig assabentar, se'm en va anar l'ànima", va reiterar.

"Necessitem recursos"

Juan Francisco Otálora, director de l'institut Juan de la Cierva, en el qual fins al mes de desembre passat estava estudiant la jove Claudia, va demanar a les administracions que "ens dotin de professionals" per a fer front a "la quantitat de problemes que hi ha en els instituts, amb criatures que tenen problemes de salut mental impressionants".

En el cas concret de Claudia, "l'ha acompanyat en el seu procés", va manifestar Otálora, encara que, després de diferents episodis d'absentisme escolar, el centre no li va renovar la matrícula.

"L'acompanyament ha d'anar acompanyat d'altres recursos", va deixar clar el director. .