Dani Menjíbar, de 31 anys i extronista del programa 'Mujeres y hombres y viceversa', va ser atacat per «un ramat a la caça de la seva presa» quan el jove intentava escapar corrent per l'avinguda del Vedat de Torrent en la matinada de l'11 de juliol de 2020. Així ho ha remarcat la fiscal en el seu al·legat inicial davant el jurat popular que ha de dirimir sobre la responsabilitat de dos dels quatre joves acusats del crim, majors d'edat en el moment dels fets. Els altres dos processats, que eren menors d'edat, estan sent jutjats de manera paral·lela en un judici que va començar el mes de novembre passat i un tercer menor va ser posat en cerca i captura en el seu moment per la seva presumpta participació en el crim.

El Ministeri Fiscal sol·licita per a cadascun dels dos joves, de 20 i 21 anys, una pena de quinze anys de presó pel delicte d'homicidi amb la circumstància agreujant d'abús de superioritat, en tractar-se d'un atac de diversos coautors contra una sola víctima totalment desarmada, com ja va avançar Levante-EMV, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Respecte del judici als dos menors, bessons, aquest està encara pendent dels informes de conclusions. Tots dos germans s'enfronten a set anys d'internament en règim tancat.

Una simple discussió en un local d'oci del centre comercial Las Américas de Torrent, i un desafortunat comentari per part de la víctima respecte d'un dels menors, va ser motiu suficient perquè aquest grup d'entre quatre i cinc joves —la participació del cinquè no és clara i no està processat— sortís després de la víctima i a menys de cent metres de distància li donessin abast, el colpegessin i posessin fi a la seva vida de dues punyalades, una per l'esquena i l'altra directa al cor, mortal de necessitat.

L'acusació sol·licita 30 anys de presó per assassinat i robatori amb violència

«Daniel era la presa, el van acorralar, el van subjectar entre varis, el van apunyalar per l'esquena i, amb tota la intenció de matar-lo, li van assestar una ganivetada al cor», va explicar el lletrat Carlos Barbas, que exerceix l'acusació particular. Si escau sol·liciten penes encara majors, que ascendeixen als 30 anys de presó. Concretament, 25 anys de presó pel delicte d'assassinat —en apreciar traïdoria i acarnissament— i cinc anys més pel delicte de robatori amb violència després d'apoderar-se del rellotge de la víctima.

Segons ha remarcat davant el jurat el lletrat de l'acusació, la víctima estava completament indefens, acorralat i subjecte. I no va haver-hi cap provocació ni agressió prèvia de Daniel a cap dels implicats. Així mateix, en les qüestions prèvies al judici l'acusació ha aportat unes fotografies a color perquè els membres del jurat tinguin clar on estava cadascun dels acusats —tant els adults com els menors—, a quina altura l'aconsegueixen, el colpegen i finalment l'apunyalen.

Per part seva, les defenses de tots dos acusats, exercides pels lletrats Francisco Alfonso Bonet i Juan Curiel, sostenen que els seus representats no van participar de cap manera en la mort de Dani Menjíbar i sol·liciten la seva lliure absolució. Un dels lletrats ha demanat als membres del jurat que no es deixin condicionar per prejudicis perquè els acusats siguin d'ètnia gitana. Per evitar incidents en cas d'acusacions creuades, agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil vetllaran perquè les sessions del judici transcorrin amb total normalitat. L'anècdota del dia la va marcar una dona que va acudir com a públic acompanyada del seu fill menor d'edat, i a la qual la presidenta del tribunal va recriminar i va obligar al fet que s'emportés al menor de la sala.

En la sessió de demà prestaran declaració com a testimonis els dos joves que també estan sent jutjats per aquest mateix crim per un jutjat de Menors. En el seu cas aquests tenen la possibilitat de mentir o acollir-se al seu dret a no declarar, en estar acusats per aquests mateixos fets. Durant la prova testifical, el jurat podrà escoltar les declaracions, entre altres, de testimonis de dos locals d'oci on va estar present Dani aquella nit, d'un dels quals va ser convidat a sortir donat el seu estat d'embriaguesa. Així com de l'amic de la víctima amb el qual estava de festa aquella nit, els policies del grup d'Homicidis que van portar la investigació o el veí que es va trobar sota un banc el mòbil de la víctima.

Les proves d'ADN els exculpen

Les defenses dels acusats s'emparen en les proves d'ADN, ja que no es va trobar rastre de sang de la víctima a la seva roba i en les dues navalles intervingudes per la policia tampoc hi ha vestigis biològics que els incriminin. No obstant això, la fiscalia va aclarir que són igualment coautors del crim, tant el que assesta la ganivetada mortal de necessitat en el cor com els altres que amb la seva acció envoltant, subjectant i colpejant a la víctima, garanteixen la mort del jove Dani Menjíbar.