La cap de la Policia Nacional a la província de Pontevedra, Estíbaliz Palma, va ser destituïda aquest dilluns de manera fulminant després que es difonguessin unes declaracions seves en les quals afirmava que «ja els agradaria a algunes que les violés un UIP [antiavalots]». La frase la va pronunciar en un discurs en el marc d'un homenatge a un agent de Vigo ferit durant els incidents del 2019 vinculats a les protestes per la sentència del procés independentista. «Hi va haver 48 hores en què semblava que la Policia Nacional s'havia transformat i, de sobte, violava, maltractava i no sé què quantes coses feia més, que ja els agradaria a algunes que les violés un UIP [antiavalots]», va afirmar Estíbaliz, tal com es pot escoltar en un àudio difós per 'Eldiario.es'. L'acte, celebrat en un restaurant de Vigo, estava destinat a homenatjar Ángel Hernández, que es va haver de jubilar als 45 anys a causa de les ferides patides en aquests aldarulls. Palma va ser destinada a Pontevedra precisament per aquella època.

Fonts d'Interior confirmen a Faro de Vigo, diari del mateix grup, Prensa Ibérica, que aquest Diari de Girona, el cessament de la comissària. Ella mateixa va reconèixer ahir les declaracions recollides en l'àudio publicat per l'esmentat mitjà, per la qual cosa el seu cessament es va produir de manera fulminant. Molts treballadors i companys de la comissaria provincial s'estan assabentant aquest mateix dimarts del cessament. Aquesta notícia suposa un important enrenou després del nomenament d'Estíbaliz Palma, una de les primeres comissàries en cap d'una delegació provincial de la Policia Nacional a Espanya.