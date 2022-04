Un jove de 28 anys va assassinar aquest dijous a Saragossa a la seva mare de 54 i després es va tirar per la finestra des d'una quarta planta. L'autor del fet va morir a l'acte en estavellar-se contra el terra, al carrer Miguel Servet de la capital aragonesa. Pel que sembla, l'agressor, que patia problemes psíquics, es va abalançar sobre la seva progenitora amb unes tisores i li va produir talls a l'abdomen. La dona va ser trobada per la Policia asseguda a terra, prop de l'entrada del pis, dessagnada i ja sense vida, tal com informa El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.