Les diligències que el Jutjat d'Instrucció número 5 de Valladolid ha posat ja en mans de les parts, una vegada aixecat parcialment el secret de sumari sobre el cas d'Esther López de la Rosa, continuen apuntant a l'atropellament i que aquest no va ser la causa de la mort sinó la hipotèrmia patida per la veïna de Traspinedo en les hores posteriors a l'impacte.

Són algunes de les conclusions recollides en els més de 600 esdeveniments que aquest dimecres, parcialment, a excepció de 18, han estat traslladats a les acusacions pública i particular i les defenses dels tres investigats i que segueixen sense esclarir l'autoria de la mort de la jove, de 35 anys, ocorreguda durant la matinada del 13 de gener i sense que el cos fos trobat fins passats vint-i-quatre dies tirat en una cuneta a mig quilòmetre de la carretera d'accés al poble.

Les investigacions apunten que la víctima va ser atropellada aquella nit quan deambulava pel sentit dret de la carretera en direcció a la localitat--anava d'esquena als vehicles--i que l'impacte va ser "a mitjana o baixa velocitat", sense que el cop, fonamentalment a l'altura del gluti esquerre, tingués entitat suficient per causar la seva defunció, produït a posteriori per una possible conjunció de factors com un xoc i hipotèrmia.

Les investigacions de la Guàrdia Civil al·ludeixen igualment al fet que si el cos de la víctima va ser mogut, tal circumstància s'hauria produït en les hores pròximes després del seu atropellament. I és que no es descarta que el lloc on es va produir l'impacte fos un altre diferent de l'escenari on va ser trobat el cadàver.