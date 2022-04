L'Audiència de Barcelona veu indicis que dos guàrdies civils van tractar de forma «abusiva i humiliant» un passatger belga a l'aeroport del Prat a qui no deixaven parlar en català, van obligar dues vegades a mostrar-los una bossa de femta que li fa d'estómac i li van impedir volar a Brussel·les, el desembre del 2019. Una jutgessa instructora del Prat va arxivar la causa el desembre passat, però ara l'Audiència ha avalat el recurs del passatger i ha obligat a reobrir el cas i a portar-lo a judici. En la interlocutòria, els magistrats veuen «curiós» que cap agent parlés català, però, en canvi, sí que parlin francès o anglès, llengües no oficials a l'estat.

Cap a les 4.30 hores de la matinada del 9 de desembre del 2019, el ciutadà belga Christiaan Julien A.C. era a la terminal 2 de l'aeroport del Prat per agafar un vol cap a Brussel·les. Va deixar els objectes personals i la maleta en les caixes i la cinta per travessar l'arc de seguretat. El personal de seguretat va veure que portava alguna cosa sota la roba, a l'alçada de l'abdomen i li van demanar que ho mostrés. L'home portava una bossa recol·lectora fecal a causa d'un càncer de còlon, i li va dir al guàrdia de seguretat. També li va explicar que no li era agradable mostrar-la en públic.

Segons el passatger, el vigilant de seguretat el va tractar de forma despectiva i li exigia que li parlés en castellà. L'home li va respondre que preferia parlar en català perquè el castellà no l'entenia correctament. En aquell moment, el vigilant va requerir la presència de la Guàrdia Civil. Dos agents van anar cap allà i van tornar a dir al passatger que no entenien el català i que «això és Espanya i es parla en espanyol». Davant la insistència, els va mostrar la bossa d'estómac i es va aixecar el jersei davant de tots els altres passatgers que feien cua als arcs de seguretat. Tot i això, els agents el van fer passar a una saleta on van redactar dues denúncies: una per alteració de l'ordre públic i una segona per negar-se a col·laborar amb la policia. A més, li van ordenar de nou que es despullés de cintura cap amunt per mostrar la bossa i li van escorcollar l'equipatge. Quan el passatger ja estava assegut dins l'avió va arribar un guàrdia civil i li va dir que tenia prohibit volar a causa de les dues denúncies.

El jutjat del Prat va arxivar el cas el 6 de desembre passat en considerar que no estava prou provat el delicte contra la integritat moral, d'acord amb la fiscalia i l'advocacia de l'estat, que defensa els dos guàrdies civils. Segons la jutgessa instructora, els agents tenien l'obligació de fer mostrar la bossa de femta per complir els protocols de seguretat dels aeroports. Respecte al fet de fer-lo baixar de l'avió, la interlocutòria judicial deia que això només era competència del comandant de l'avió i no pas dels guàrdies civils. L'Audiència considera «almenys curiós» que a l'aeroport hi hagués agents que parlaven francès o anglès, llengües no oficials a l'estat, i, en canvi, cap d'ells entengués el català. Recorda el tribunal que el passatger viu a Bigues i Riells (Vallès Oriental), on majoritàriament es parla català. «Essent el català un dels dos idiomes oficials a Catalunya, el passatger tenia tot el seu dret a expressar-se en un d'aquests i no va poder fer-ho», diu la interlocutòria de l'Audiència. Per això, dona credibilitat a la versió del passatger quan va dir que es va sentir tractat amb «menyspreu» i que va sentir a un dels agents que deia «aquest avui no vola», com finalment va passar.

L'Audiència té en compte les imatges de les càmeres de seguretat, on es veu el passatger mostrant clarament la bossa de femta als vigilants de seguretat, amb qui va estar més d'una hora. A partir d'aquí, el tribunal creu que no feia falta fer passar el ciutadà belga a una saleta ni revisar-li altre cop la maleta, que havia passat per l'escàner de seguretat. De fet, tres guàrdies civils no es van posar d'acord sobre el motiu de revisar-li la maleta: buscar substàncies prohibides, buscar algun document perquè es negava a identificar-se i revisar l'equipatge perquè havia causat problemes al control de seguretat. Per tot això, els magistrats consideren «desproporcionada» l'actuació de la Guàrdia Civil per prohibir-li parlar en català, obligar-lo a mostrar de nou la bossa estómac i fer-lo entrar voluntàriament i de forma pacífica a la saleta on li van revisar l'equipatge.

Sobre el fet de fer-lo baixar de l'avió, els magistrats diuen que no és cert que fos decisió del comandant de l'aparell, ja que la companyia aèria assegura que el passatger estava tranquil i no havia causat cap problema. Per això, l'Audiència considera que va ser una decisió totalment presa per la Guàrdia Civil pels fets ocorreguts al control de seguretat de l'aeroport. Per tot això, el tribunal considera que cal prosseguir amb el procediment penal contra els dos guàrdies civils, perquè hi ha indicis que van tractar de forma «abusiva i humiliant» al passatger. Ara la instrucció està pràcticament acabada i la jutgessa del Prat hauria de deixar el cas a punt de judici.