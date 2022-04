Un jove de 18 anys ha mort aquest migdia a causa de diverses punyalades a l'esquena i l'abdomen assestades per un grup de joves en el barri de Los Ángeles del districte madrileny de Villaverde, han informat a Efe fonts policials. Els fets han tingut lloc al carrer d'Alcocer, al sud de la capital, on han trobat el cos del jove amb diverses ferides d'arma blanca davant d'un conegut supermercat. La víctima, de nacionalitat espanyola, ha estat atacada per un grup de joves amb armes blanques que s'ha abalançat sobre ell quan es trobava sol.

.@SAMUR_PC confirma tras maniobras de #RCP el fallecimiento de un varón de 18 años que presentaba varias heridas de arma blanca en espalda y abdomen. Ha ocurrido en la calle Alcocer, #Villaverde. pic.twitter.com/r1c2UxYTHR — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 27 de abril de 2022 Després dels avisos a la Policia i al 112, els primers a assistir a la víctima han estat agents de la Policia Municipal de Madrid i sanitaris del Summa, que han començat les labors de reanimació del jove. A la seva arribada, efectius de Samur-Protecció Civil han continuat aquestes maniobres, però sense èxit, confirmant la defunció del noi minuts després. En el lloc dels fets s'han personat per a recaptar proves agents de Policia Científica i del Grup V d'Homicidis de la Policia Nacional, que s'ha fet càrrec de la investigació dels fets. Els agents estan buscant al grup d'agressors.