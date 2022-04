El futbolista Rubén Rochina, migcampista del Granada CF i que militava a les files del Llevant UD quan es van produir els fets al maig de 2021, va declarar ahir per videoconferència davant la jutgessa d'Instrucció número cinc de Llíria en qualitat d'investigat per un presumpte delicte d'abusos sexuals amb accés carnal a una jove durant una festa a casa d'un altre jugador de l'equip llevantinista, a la localitat de Bétera.

Per aquest mateix delicte està també investigat un amic del futbolista que hauria estat sorprès quan tractava també presumptament d'aprofitar-se de la víctima, en una situació d'inconsciència que li impedia donar qualsevol tipus de consentiment.

Els fets van passar la nit de l'1 al 2 de maig de 2021, quan encara hi havia restriccions en l'oci nocturn a la Comunitat Valenciana amb motiu de la pandèmia. A causa del toc de queda, després d'haver estat de festa en un pub de València, diversos futbolistes del Llevant UD van decidir seguir la festa a casa d'un ells, al municipi de Bétera, a la qual van acudir diversos amics i un grup de noies.

Durant aquesta festa privada, en la qual no va faltar l'alcohol i una pipa que s'anaven passant els uns amb els altres, Rochina i l'altre investigat, David D. R., s'haurien aprofitat presumptament de l'estat d'inconsciència de la seva víctima, que ara té 31 anys, per tenir sexe amb ella en una de les habitacions de l'habitatge. Segons es desprèn de la denúncia de la víctima i de les declaracions dels testimonis que eren a la casa, la jove, que es trobava molt afectada pel consum d'alcohol, va pujar a una de les habitacions perquè començava a trobar-se malament, acompanyada per l'actual futbolista del Granada.

Una amiga comuna de tots dos, que també va declarar ahir com a testimoni, va confirmar el pèssim estat en el qual es trobava la jove, però que no li va donar importància en aquest moment perquè coneixia a Rochina des de feia anys i no va creure que el futbolista pogués aprofitar-se d'aquella situació per tenir sexe amb la seva amiga en contra de la seva voluntat.

L'últim que recorda la víctima és que es va tombar al llit i que Rochina estava al costat d'ella assegut. A partir d'aquell moment ja no és conscient del que va passar. Quan hores després, ja de bon matí, es va despertar en una habitació diferent, va veure que estava nua de cintura cap avall al llit, amb un top i amb semen ressec en la panxa.

Rochina al·lega sexe consentit

El futbolista investigat de 31 anys, que va declarar ahir per videoconferència des dels jutjats de Granada, nega haver violat a la denunciant i, tot i que reconeix que tots dos havien consumit alcohol, al·lega que les relacions van ser consentides, que aquella nit van estar fent-se petons a la festa i que van pujar a l'habitació per tenir més intimitat.

No obstant això, Rochina, que només va voler contestar a les preguntes dels lletrats de la defensa, no va saber aclarir com la testimoni va trobar a la seva amiga destapada i inconscient en el llit, sense haver-se netejat si més no les restes biològiques. De fet, aquesta testimoni assegura que va intentar fins i tot despertar-la donant-li cops però que no hi havia forma que reaccionés.

L'altre investigat, que va ser sorprès amb els pantalons baixats al costat de la víctima inconscient, es va limitar a justificar la situació i dir que anava buscant un bany i casualment va entrar a l'habitació on estava la denunciant. Poc abans va treure el cap en una altra habitació per error buscant a Rochina mentre es descordava el cinturó, segons va recordar davant la jutgessa la testimoni.

Va tractar de tapar al jugador per pressions

En un primer moment la denúncia de la víctima es dirigia únicament contra l'investigat que no és futbolista, circumstància a la qual s'aferra la defensa de Rubén Rochina per tractar de desacreditar el seu testimoni. No obstant això, en l'ampliació de la denúncia que va realitzar la jove a l'octubre del passat any, cinc mesos després dels fets, manté que va ser pressionada tant per Rochina com per altres companys que estaven a la festa perquè el deixés al marge de l'ocorregut.

Va ser posteriorment, després d'enfonsar-se durant una sessió amb la psiquiatra -es troba en tractament des d'aquell dia- , quan la víctima, que no recorda res des que va pujar a l'habitació amb Rochina, va ser realment conscient de l'acció delictiva d'aquest, ja que en l'estat en el qual es trobava aquella nit difícilment podria haver donat cap consentiment, com manté l'acusació.