El violador de la noia d’Igualada (Barcelona) té 20 anys i ja ha agredit sexualment dues menors d’edat. La primera va ser la seva germanastra, de set anys. Ell llavors en tenia 14 i acabava d’arribar a Espanya per reunir-se amb la seva mare, que vivia llavors a la província de Girona. Poc després, la dona va denunciar que abusava de la nena i el va fer fora de casa.

El febrer del 2020, Brian Céspedes va ser condemnat per un jutjat de menors de Girona a un any i mig d’internament en règim semiobert i 12 mesos més de llibertat vigilada, seguint la llei del menor. Tot just cinc mesos després, el juliol del 2020, el mateix jutjat li va suspendre la condemna amb la condició que realitzés un curs d’educació sexual i un altre de deshabituació de tòxics (alcohol, especialment). Des d’aleshores i fins al juliol d’aquest any, el jove estava en llibertat vigilada, una mesura contemplada en la llei del menor.

Llibertat vigilada

Segons ha sabut CAS OBERT, el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, el jutjat de Girona va comunicar llavors, el juliol del 2020, a totes les bases policials un «assenyalament de control específic» per agressió sexual per a Brian que estava vigent quan va atacar i va violar la noia d’Igualada a la sortida d’una discoteca, el passat 1 de novembre. De fet, està vigent fins al juliol del 2022.

La llibertat vigilada implica, en teoria, realitzar un seguiment de la persona, per exemple veure si va a la feina o a l’escola, i li pot prohibir acudir a determinats llocs. Fonts policials indiquen que l’assenyalament de control, a la pràctica, implica poc més que saber que, si el jove es veu embolicat en algun incident, salti un avís a les bases de dades.

La setmana passada, els Mossos d’Esquadra van detenir Brian per la violació de la menor de 16 anys després d’una laboriosa investigació. El jutge el va enviar a la presó després que a la màniga d’una de les seves jaquetes es trobés l’ADN de la víctima, que no coneixia fins que el passat 1 de novembre la va violar salvatgement i la va deixar gairebé despullada i a tocar de la mort al carrer Països Baixos de Igualada. La interlocutòria del magistrat que el va enviar a la presó de Brians (Barcelona) l’acusa, per això, de violació i temptativa d’assassinat.

En aquesta mateixa interlocutòria, el jutge esmenta l’estil de vida de Brian i els seus antecedents per justificar el seu ingrés a la presó abans que sigui jutjat. El magistrat assegura que «consta un informe que detalla certs fets esdevinguts en el passat, dels quals es pot inferir un pronòstic d’alta perillositat i probabilitat que torni a delinquir». Afegeix que no té amb prou feines «llaços socials estables» i que es troba en situació «irregular» a Espanya.