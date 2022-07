La protectora d'animals El Refugio ha sol·licitat presó provisional per a l'empresari de Humanes acusat de torturar animals per vendre'n la sang, així com la intervenció dels seus ingressos il·lícits.

La instrucció contra Luis Miguel V.F. se segueix en un jutjat de Fuenlabrada (Madrid) arran d'una queixa de la Fiscalia de l'Àrea de Móstoles contra el propietari d'una mercantil que comercialitzava presumptament amb la sang d'animals que tenia a càrrec seu.

Per ara, s'ha acordat com a mesures cautelars la clausura temporal dels locals on es realitzava l'activitat delictiva, així com la suspensió d'activitats socials i ha ordenat la prohibició de la tinença i exercici de qualsevol activitat relacionada amb animals.

L'empresari es va negar a declarar davant la Guàrdia Civil i a les pròximes setmanes serà citat a declarar en el marc del procediment judicial, segons han detallat a Europa Press fonts jurídiques.

Segons el fiscal, l'empresari sotmetia suposadament als animals a "pràctiques doloroses i cruels" per extreure'ls gran part o la totalitat de la seva sang "sense aconseguir reposar-ho adequadament fins a causar-los la mort".

L'objecte d'aquestes macabres pràctiques era la venda il·legal del plasma dels animals cruelment sacrificats, que arribaven a clíniques veterinàries de tot Espanya, així com a altres països de la Unió Europea.

A l'operatiu policial, es va detenir a l'empresari Luis Miguel V.F. com a presumpte màxim responsable de la trama, així com a l'encarregat de les instal·lacions intervingudes. També van ser rescatats 240 animals, llebrers en la seva majoria, que es trobaven en males condicions.

La causa consta de cinc toms i hi han intervingut la Fiscalia de Medi Ambient, la Guàrdia Civil, i els jutjats d'instrucció número 5 i 6 de Fuenlabrada, on El refugi està personat com a acusació particular.

Clausura temporal

El jutge d'instrucció número 5 de Fuenlabrada ha acordat recentment les citades mesures cautelars i té previst prendre declaració a l'empresari.

El Refugio està personat com a acusació particulada a la causa oberta i ha sol·licitat presó provisional, així com el comís dels seus béns i els ingressos de l'activitat.

L'investigat és el president de l'Associació d'Hematologia i Homeopatia Animal, organisme encarregat de certificar als bancs de sang i laboratoris associats. Ostenta el càrrec d'administrador únic d'una empresa que comercialitza plasma (el Centro de Transfusiones Veterinarias S.L)

Mala praxis

La investigació de la Fiscalia va començar arran d'un atestat remès per l'Àrea d'Investigació del lloc d'Arroyomolinos per un presumpte delicte de maltractament animal amb ocasió de la mala praxis que s'estaria portant a terme en una explotació situada a Humanes per part del querellat.

Durant aquesta recerca es va poder confirmar que L. M. V. F. figurava com a administrador únic de la mercantil Centre de Transfusions Veterinari S.L. i com a president de l'Associació d'Hematologia i Homeopatia Animal encarregada entre altres coses de la certificació dels laboratoris d'hematologia i dels bancs de sang dels associats.

El Centre de Transfusions Veterinari S.L. va ser inaugurat el 2006 a fi de produir concentrats d'hematies i plasma que fins llavors només es podia fer en el Banc de Sang, però limitat a la possibilitat de fer-lo amb sang sencera i sota la tutela de la Comunitat de Madrid.

El centre va començar a funcionar el setembre de 2013 i la demanda va ser en augment fins a oferir els seus serveis d'hemoteràpia a tota Espanya i altres països europeus com Itàlia, Bèlgica, França i Portugal.

Al seu torn, el propietari publicitava la societat en una web que situava la seva seu a Madrid com un referent en la comercialització de sang animal.

Activitat clandestina

Sobre aquesta qüestió la querella adverteix que no consta registre, ni autoritzacions, ni llicències a nom dita mercantil pel que durant anys va exercir la seva activitat "en la més absoluta clandestinitat".

Per a obtenir la sang dels animals i després comercialitzar-la, el querellat disposava d'unes instal·lacions en Humanes on alberga nombrosos animals, fonamentalment gossos i gat.

Sobretot tenia llebrers joves, a l'ésser una raça donant universal, als quals sotmetia de manera reiterada mitjançant l'ús de mètodes prohibits "a pràctiques doloroses i cruels".

En concret, els extreia gran part o tot el volum sanguini de l'animal "sense aconseguir reposar-lo adequadament fins a causar-li la mort amb una punció perforant cap a la regió de projecció del cor".

Aquest tipus de pràctiques ocasionaven als animals, segons s'afirma en la querella, "un sofriment i patiment innecessaris", ja que en la pràctica suposa aplicar eutanàsies "sense cap motiu emmarcat en la legislació vigent".

L'únic propòsit d'aquesta mena d'activitats era la "completa" extracció de sang als animals que era traslladada en neveres portàtils fins al local on es troba el laboratori i, una vegada allí, es preparava la sang extreta per a la seva posterior venda, comercialització i distribució en les diferents clíniques veterinàries de la Comunitat de Madrid. Els cadàvers dels animals eren incinerats en un crematori de Yuncos (Toledo).

La Fiscalia sosté que entre els mesos d'abril i maig de 2022 va comptabilitzar 60 animals que, després de les necròpsies i pericials practicades, es va arribar a la conclusió que la seva mort no es va produir per un procés biològic natural de malaltia, "sinó en ser exsanguinades".

Es tractava de 27 gossos, 29 gats, 3 conills i 1 fura. Quant al benefici econòmic que es pogués haver obtingut amb la comercialització de la sang dels animals, la Fiscalia estima que el valor aproximat que aconseguiria en el mercat seria d'uns 80 euros per 400 mil·ligrams de sang de gos i 85 euros per 40 mil·ligrams de sang de gat.

Respecte als fàrmacs eutanàsics, la Fiscalia adverteix que només poden ser dispensats en farmàcies i agrupacions ramaderes prèviament autoritzades i supervisades per les seves farmàcies proveïdores, i adquirits per veterinaris que ho demanin.