En la preparació d'aquest article es va llançar una pregunta a les xarxes socials: 'A algú li ha passat que li hagin suplantat la identitat a les xarxes socials i robat fotos per crear perfils falsos i promocionar contingut sexual en aplicacions com OnlyFans?'. El missatge es va publicar amb poca esperança d'aconseguir algun testimoni més que acompanyés al que s'explica a continuació en aquestes línies, però la sorpresa va arribar quan en tot just un dia, desenes de persones van reconèixer haver patit aquest acte o conèixer a algú a qui li havia passat.

María (nom fictici per preservar la seva identitat) va viure aquesta situació fa un parell de mesos. Va començar amb alertes de coneguts i seguidors que li escrivien: «Aquesta ets tu?». Un missatge seguit d'un enllaç d'un perfil d'Instagram. María va fer clic i on li va portar l'enllaç la va deixar gelada: «Havien agafat fotos del meu perfil i havien creat un compte amb el meu nom i les meves fotos».

«Hi havia stories de dues persones pixelades mantenint relacions sexuals i posava el típic de 'fes clic aquí'», explica la víctima d'una suplantació d'identitat a les xarxes socials. «Em va fer molta vergonya. En les històries hi havia un vídeo de dues persones tenint sexe i pixelat. Pots pensar que és qualsevol persona, em va semblar gratuït i molt fort», diu a Levante-EMV, del mateix grup editorial que Diari de Girona, després de denunciar a la Policia Nacional i a la mateixa aplicació d'Instagram que ella no era creadora d'aquest perfil fals. Dos dies més tard ho van esborrar.

«Quan accedeixen al teu contingut i el posen en un altre perfil, independentment del que vulguin mai és bonic. Que robin una foto teva i la reconverteixin en alguna cosa sexualitzada és molt desagradable, perquè la publiquen en una altra pàgina fora de context, la qual cosa fa que presentin la teva pròpia imatge amb una altra intencionalitat que no era la teva». La primera reacció de María va ser espantar-se «moltíssim». «No per la pàgina com a tal, que també, sinó perquè no sabia fins a quin punt havien tingut accés al meu compte i tenia por que poguessin desactivar-lo». El segon que va fer va ser dir-li a tots els seus amics que denunciessin el compte. Després, va anar a comissaria.

Després de posar la denúncia, va continuar bussejant per la xarxa social i va trobar una manera de posar-se en contacte amb l'empresa i demostrar, enviant una foto seva i el seu DNI que ella era ella i que el compte fals era, efectivament, fraudulent. «L'endemà van desactivar el perfil, però crec que aquesta possibilitat de demostrar que ets tu ha de ser més visible a Instagram, a mi em va costar trobar-la i va ser el que en última instància va fer que desactivessin el compte fals», explica.

El perfil que va denunciar promocionava contingut sexual en altres aplicacions fent-se passar per ella. «Em van dir en la comissaria que a vegades passa que roben fotos de noies i munten pàgines fictícies perquè els usuaris caiguin, punxin a l'enllaç i després els demanen diners per accedir a un contingut que no existeix», diu. Pensa en els «i si...». «I si no m'arribo a assabentar? El compte fals va sol·licitar amistat a tots els meus amics a xarxes». Quan es va adonar del perfil fals amb el seu nom i foto «em vaig posar histèrica. Mai m'havia passat i el pitjor és que no sabia fins a quin punt podrien arribar».