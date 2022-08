Un home d'uns quaranta anys ha ingressat a presó per haver intentat presumptament agredir sexualment i ofegar una turista que passejava per la platja de Torredembarra (Tarragona). Segons ha avançat el 'Diari de Tarragona' i han confirmat a Efe fonts de l'ajuntament d'aquesta població, la Policia Local va detenir aquest home, veí de Torredembarra, la nit del dimarts 2 d'agost a la platja, després d'haver intentat presumptament violar i matar una turista d'uns 35 anys.

La víctima estava passejant sola per la platja, poc després de mitjanit, quan un home despullat la va arrossegar fins a l'aigua per a suposadament intentar-la ofegar, estrenyent-li el coll. Davant la resistència que va oposar la dona, el detingut hauria intentat llavors agredir-la sexualment després de treure-la de l'aigua i treure-li la roba. Diverses persones que estaven pels voltants van sentir els crits d'auxili de la dona, i per això van trucar al telèfon d'emergències 112.

Fins al lloc dels fets es van personar agents de la Policia Local de Torredembarra i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va atendre la dona. Després de passar a disposició judicial, el jutge ha decretat l'ingrés a presó d'aquest home, acusat dels delictes d'agressió sexual i homicidi en grau de temptativa.