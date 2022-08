Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana ubicada en un paratge d'alta muntanya a Albanyà . L’operatiu policial ha permès també detenir dos dels responsables del cultiu, que vivien en tendes de campanya, i intervenir 2.148 plantes de marihuana i 75 grams de cabdells, valorats en el mercat il·lícit en més de 600.000 euros. Els detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública són dos homes de 24 i 31 anys que van passar a disposició policial el 17 d'agost passat. L'endemà van ser posats en llibertat amb càrrecs. L'operatiu s'ha pogut efectuar gràcies a la col·laboració ciutadana, que va alertar de l'existència d’aquesta plantació en una finca boscosa aïllada del municipi empordanès.

Un cop assabentats dels fets, els Mossos van constatar que en una zona boscosa d’alta muntanya i de difícil accés, a cinc quilòmetres de la carretera asfaltada més propera i on només es podia arribar a peu seguint un corriol no senyalitzat, hi havia una plantació de marihuana exterior que ocupava 5.000 metres quadrats. L’extens cultiu estava situat en mig d’una zona d’arbres talats.

Davant aquests fets, el dia 17 d’agost es va establir un dispositiu policial per desmantellar i detenir els responsables de la plantació. En un lateral de la plantació es van localitzar tres tendes de campanya i al seu interior els presumptes responsables del cultiu, dos homes de 24 i 31 anys, els quan van quedar detinguts.

A la zona de cultiu, a banda de les tendes, també van localitzar un cobert amb indicis que els arrestats vivien a la plantació, ja que hi havia una petita cuina de gas, molt de menjar emmagatzemat i roba molla estesa. A pocs metres d’aquest primer cobert, els policies van localitzar un segon cobert que feia funcions d’assecador de les plantes recol·lectades.

Més de 600.000 euros

En total, es van intervenir 2.148 plantes de marihuana i 75 grams de cabdells que estaven en procés de dessecació en el segon cobert. Segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior, la droga intervinguda estaria valorada en més de 600.000 euros.

L’endemà de les detencions els arrestats, sense antecedents policials, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.