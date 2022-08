Agents de la Policia Nacional han detingut a un individu de 38 anys, la identitat del qual no ha estat facilitada, que, presumptament, va intentar apunyalar a un altre home de matinada a la capital murciana, informen testimonis i fonts pròximes al cas. Els fets van tenir lloc sobre tres quarts de quatre del matí, hora a la qual la Policia va rebre un avís: a l'interior de l'estació d'autobusos de San Andrés, a Múrcia, hi havia dos homes barallant-se. Un d'ells portava una arma i estava atacant a l'altre, fins al punt que va intentar punxar-lo en el coll en diferents ocasions, van assegurar els testimonis, que dirien després als agents que la víctima va arribar a caure a terra i va fer servir, a manera d'escut, una paperera.

Al lloc es van mobilitzar agents de la Policia Nacional, que van trobar a la víctima, mentre que l'agressor havia escapat. Van donar amb ell en els voltants: intentava ocultar-se al carrer Sierra de la Pila. Quan es va adonar de la presència policial, detallen els testimonis, va intentar carregar també contra els agents, que van aconseguir reduir-lo i arrestar-lo. Quant a l'arma, el sospitós l'havia tirat a una paperera, en la qual la van trobar els policies. Va resultar ser un cúter de grans dimensions.

La víctima, que no va necessitar trasllat a un centre hospitalari, va declarar que no coneixia de res al seu atacant. Que, quan van coincidir en l'estació, el subjecte va començar a amenaçar-lo de mort i va intentar apunyalar-lo en el coll. El sospitós va ser traslladat a dependències policials i va dormir en el calabós, acusat de temptativa d'homicidi. Serà el Jutjat de Guàrdia de Múrcia el que decideixi el seu destí. Veïns de la zona de San Andrés van assegurar a la Policia i van comentar a La Opinión de Múrcia, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que no és la primera vegada que aquest home ataca a algú sense motiu aparent, per la qual cosa no es descarta que pateixi algun tipus de trastorn psíquic.