Agents de la Policia Local de Lugo han denunciat dues vegades a un mateix conductor, que va ser interceptat en dues ocasions el mateix dia circulant sota els efectes de l'alcohol i que va ignorar l'ordre d'immobilitzar el seu cotxe.

Segons han informat fonts policials, la primera intervenció va tenir lloc poc abans de les 4 de la tarda del passat divendres, quan una dotació va observar a l'avinguda de Madrid de la localitat gallega a un conductor que circulava de forma erràtica i que gairebé provoca l'atropellament de dos vianants.

En aturar-lo, els agents van adonar-se que mostrava signes d'embriaguesa, i per això va ser sotmès a un test d'alcoholèmia, que va donar un resultat positiu de 0,62 mg/l. Aquesta denúncia li va comportar la retirada de 6 punts del carnet. A més, també el van denunciar per no tenir la ITV en vigor, per la qual cosa se li va immobilitzar el vehicle.

Una hora més tard, la mateixa patrulla va tornar a detectar al mateix conductor amb el mateix cotxe. De nou, es va practicar la prova d'alcoholèmia, que va donar resultat de 0,61 mg/l, i de nou, el van tornar a denunciar, amb la corresponent sanció de punts, que va tornar a ser de 6.

A més, també se li va obrir un expedient sancionador per infringir la immobilització del vehicle, que va comportar una nova multa i la retirada de 4 punts. A més, també va ser denunciat per conduir sense el cinturó de seguretat, que comporta la retirada de 4 punts més.

En total, l'home va perdre en una hora 20 punts del carnet, que el va deixar amb un saldo de -8 punts.