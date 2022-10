La celebració del clàssic es va convertir en tragèdia a Alcorcón (Madrid) quan una gossa es va llançar des d'un setè pis pel terror que va patir en escoltar un petard llançat per un dels veïns. D'acord amb la Policia Municipal d'Alcorcón, va passar al carrer Venus, on els veïns van celebrar efusivament el tercer gol del Reial Madrid. Un veí va llançar un element pirotècnic que va causar que el gos entrés en pànic.

"Un veí celebra un gol del seu equip encenent un petard. Un altre veí veu com el seu gos, del pànic, es llança des de la finestra d'un setè pis… El pobre animal mor", explicava el compte de Twitter de la policia d'Alcorcón acompanyant-ho d'una fotografia per conscienciar sobre com afecta la pirotècnia els animals de companyia.

A aquest missatge hi ha respost un familiar de l'amo de l'animal explicant la situació. La gosseta es deia Pita i assegura que el dolor ha estat "immens", sobretot per als dos fills de la família que estaven molt units a la seva mascota.

Ésta es Pita, la perrita de la que hablais. Es de mi hermano,era la perra más buena y dulce del mundo. Hoy mis sobris de 5 y 7 se quedan sin su hermana peluda, sin su compañera de vida y de juegos. Hoy el dolor es inmenso. PAREMOS LA PIROTECNIA POR FAVOR pic.twitter.com/XQD4W2KTQ6 — Erre que erre 🔻 (@morereichell) 16 de octubre de 2022

Es desconeix si els propietaris de l'animal han emès una denúncia o si la Policia Municipal ha actuat d'ofici contra el llançador del petard per no estar autoritzat per fer-ho.