La circulació de vehicles per l'autopista C-32 ha quedat restablerta aquest diumenge al vespre després que un accident de trànsit a la C-32 aquest diumenge a la tarda obligès a tallar completament la circulació cap al nord, cap a Barcelona, en aquesta via. L'accident ha tingut lloc dins d'un dels túnels del Garraf, a Sitges, i els Bombers de la Generalitat hi han destinat tres dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, el tall de la circulació ha provocat cues de més de quatre quilòmetres.