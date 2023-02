El cap de setmana, a més de la derrota de l’UCAM Múrcia diumenge contra el Reial Madrid per 80-88 en la vintena jornada de la Lliga Endesa, va deixar una altra pèrdua per al conjunt universitari, la d’una llibreta amb apunts tàctics del cos tècnic que comanda Sito Alonso i que, segons la mateixa entitat, va ser robada i per això va presentar la pertinent denúncia.

«¿Has trobat una llibreta mida A5 com aquesta? Dissabte la van robar a l’entrenador de l’UCAM Múrcia al Palau dels Esports i conté jugades tècniques. És de gran valor per a l’equip. Pots entregar-la a qualsevol comissaria de Múrcia», és el missatge realitzat per part del Cos Nacional de Policia i també difós pel club per intentar recuperar el quadern amb les anotacions basquetbolístiques.

🚩🚩¿Has encontrado una libreta tamaño A5 como esta?

El sábado se la robaron al entrenador del @UCAMMurcia en el Palacio de los Deportes y contiene jugadas técnicas de ⛹️🏻‍♂️🏀



👉🏻Es de gran valor para el #equipo



👉🏻Puedes entregarla en la comisaría de #Murcia #TiempoDeHéroes pic.twitter.com/lSGb6hUMRx — Policía Nacional (@policia) 13 de febrero de 2023

Amb aquesta crida s’intenta no perdre aquestes pautes tàctiques que Sito Alonso tenia escrites a la llibreta, de tapa blava, i que tant valor tenen per al seu dia a dia i la preparació dels partits.

No va ser, per tant, un bon cap de setmana per al conjunt grana, que aquest dimecres a dos quarts de nou de la tarda rebrà el Darüssafaka turc en partit de la tercera jornada de la Lliga de Campions FIBA.